Главные ошибки при зарядке смартфона, которые навредят батарее

Разряженный смартфон в руках и смартфон на зарядке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Неправильные привычки при зарядке могут ускорить износ аккумулятора смартфона. Больше всего батарее вредят регулярная зарядка до 100%, полная разрядка и перегрев устройства.

О том, как правильно заряжать смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Поддерживайте заряд в безопасном диапазоне

Современные смартфоны оснащены литий-ионными аккумуляторами, для которых лучше избегать крайних уровней заряда. Чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор, рекомендуется поддерживать заряд в пределах 50-80%.

Если постоянно заряжать смартфон до 100%, а затем разряжать до нуля, аккумулятор быстрее потеряет свой ресурс. Со временем это может привести к более быстрому разряжению устройства.

Используйте режим энергосбережения

Когда нужно максимально сэкономить заряд, смартфон можно выключить или включить режим пониженного энергопотребления.

В таком режиме часть фоновых процессов и дополнительных функций ограничивается, благодаря чему устройство может дольше работать без подключения к зарядке.

Можно ли оставлять смартфон заряжаться на ночь

Современные смартфоны автоматически ограничивают подачу энергии после достижения 100%, поэтому аккумулятор не продолжает непрерывно получать полный заряд.

В то же время при длительном подключении к сети устройство может нагреваться. Высокая температура негативно влияет на состояние аккумулятора и может ускорять его износ.

Если смартфон заметно нагревается, перед зарядкой можно снять с него плотный чехол. Это поможет теплу лучше рассеиваться и снизит риск перегрева, особенно если устройство остается подключенным к зарядке в течение длительного времени.

Ранее Новини.LIVE писали, что наличие одинакового разъема USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Одни кабели поддерживают передачу высокой мощности, тогда как технические ограничения других могут существенно замедлять зарядку аккумулятора.

Также Новини.LIVE сообщали, что даже привычные действия во время зарядки способны постепенно сокращать ресурс аккумулятора смартфона. Особенно вредят батарее некачественные зарядные устройства, перегрев, регулярная разрядка до нуля и активное использование гаджета во время зарядки.