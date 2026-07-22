Это может дорого обойтись: какие приборы нельзя выключать из розетки

Электрический удлинитель и розетка. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Многие люди отключают бытовую технику от розетки, надеясь сократить потребление электроэнергии. Однако для некоторых приборов регулярное отключение от сети может создавать дополнительную нагрузку и сокращать срок службы.

О том, какие бытовые приборы не стоит постоянно отключать от розетки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart.

Стиральная машина и сушилка

Эксперт по электротехнике Тим Ходницкий не рекомендует отключать стиральные машины и сушилки от сети после каждого использования. У таких приборов мощные вилки, поэтому постоянное подключение и отключение может ускорять износ розетки и самого штекера.

Кроме того, современные модели могут хранить данные системы мониторинга технического состояния, часть которых после отключения питания может сбрасываться.

Холодильник

Холодильник рассчитан на непрерывную работу, поэтому его не рекомендуют выключать без особой необходимости даже во время длительного отсутствия дома. После отключения электроэнергии температура внутри постепенно повышается, из-за чего могут появиться плесень и неприятный запах.

После повторного включения прибора также потребуется время, чтобы температура вернулась к нормальному уровню.

Посудомоечная машина

Современные посудомоечные машины оснащены электронными панелями управления, рассчитанными на постоянное подключение к сети.

В режиме ожидания такая техника потребляет немного электроэнергии, поэтому регулярное отключение от розетки не всегда обеспечивает заметную экономию.

Микроволновая печь

Микроволновая печь также потребляет минимальное количество электроэнергии в режиме ожидания.

Постоянное извлечение вилки может способствовать износу разъема. Кроме того, после каждого подключения придется заново настраивать часы и другие параметры.

Бойлер

Бойлер не рекомендуется регулярно выключать, если в этом нет необходимости.

Частые циклы полного охлаждения и повторного нагрева создают дополнительную нагрузку на нагревательный элемент и могут повлиять на срок его службы.

OLED-телевизор

После выключения OLED-телевизора с помощью пульта некоторые модели запускают автоматический процесс обслуживания матрицы, который помогает уменьшить неравномерный износ пикселей.

Если сразу отключить телевизор от розетки, этот процесс может прерваться. Поэтому устройство лучше оставлять подключенным к сети и выключать штатным способом.

Wi-Fi-роутер

Регулярное отключение роутера от питания может прерывать автоматические обновления системы и безопасности.

После каждого включения устройства также требуется время для повторного подключения к сети провайдера и восстановления интернет-соединения.

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