Энтузиаст модернизировал культовый телефон Nokia и сделал его лучше, чем в 90-х

Кнопочный телефон Nokia 3210 в руках и логотип компании Nokia. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Культовая Nokia 3210 может вернуться не в виде современной копии, а в качестве обновленного оригинала. Энтузиаст разрабатывает для телефона 1999 года новую плату, чтобы сохранить старый дизайн, но добавить современные возможности.

О модернизации классической Nokia 3210 пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GRYOnline.plbeat.

Что именно хотят изменить в Nokia 3210

Вместо покупки новых телефонов, которые лишь имитируют классику, один из пользователей решил фактически заново собрать оригинальную Nokia 3210 с обновленным внутренним наполнением.

Для модели 1999 года он создает новую материнскую плату. Благодаря этому устройство должно сохранить свой внешний вид и монохромный дисплей, но получить поддержку более современных технологий.

Среди главных обновлений — поддержка 4G-связи и совместимость с современными аккумуляторами.

Nokia 3210 имеет статус поистине культового телефона. Более 20 лет назад его знали почти все, а само устройство было желанным как для взрослых, так и для детей. Со времени его выхода телефоны сильно изменились и превратились в миниатюрные компьютеры, которые люди постоянно носят с собой.

Старые телефоны всё чаще становились лишь экспонатами, в частности из-за отключения сигналов, которые они могли поддерживать. Новый проект может частично изменить эту ситуацию.

На Reddit пользователь briskspirit показал проект, над которым сейчас работает. Речь идет о материнской плате для Nokia 3210. Её особенность в том, что она подходит к оригинальному корпусу телефона.

Проект материнской платы для Nokia 3210. Фото: Reddit

Именно это отличает проект от Nokia 3210 4G 2024 года, которая визуально не была похожа на свой оригинальный прототип. Пользователь briskspirit планирует использовать в проекте оригинальный корпус Nokia 3210 с кнопками и дисплеем. Внешне телефон должен выглядеть так, будто он остался в 1999 году.

Новая материнская плата будет оснащена 4G-модулем, что обеспечит связь с современными передатчиками. Также в телефоне будет использоваться стандартный литий-ионный аккумулятор.

Это означает, что владельцу не придется искать старую батарею на основе NiMH-элементов.

Ранее Новини.LIVE писали, что iPhone часто считают главным символом современного смартфона, однако звание самого продаваемого мобильного телефона в истории принадлежит не Apple. Рекорд до сих пор удерживают старые кнопочные модели Nokia, которые в свое время стали массовыми благодаря простоте, доступной цене и надежности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах Nokia не раз переосмысливала мобильные гаджеты с помощью смелых концепций и "неубиваемых" корпусов. Многие из этих моделей стали не только узнаваемыми, но и одними из самых успешных в свои эпохи, оставив заметный след в истории мобильного мира.