Защитное стекло для смартфона — почему это стало пустой тратой денег

Защитная пленка на смартфоне. Фото: скриншот/YouTube

Сотни миллионов пользователей годами наклеивали пленки, чтобы сохранить дисплей от царапин и трещин. Впрочем, технологии защитного стекла уже настолько продвинулись, что для большинства новых устройств дополнительный слой перестал быть обязательным.

Об основных причинах, почему защитное стекло больше не актуально, пишет Gizmochina.

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Во флагманских моделях все чаще устанавливают Gorilla Glass, Ceramic Shield или подобные решения с повышенной твердостью. Такие материалы созданы для выдерживания повседневных испытаний, поэтому дополнительная пленка не приносит ощутимой пользы.

Усиленная устойчивость к падениям

Сегодня производители закладывают прочность корпуса в саму конструкцию — некоторые телефоны даже соответствуют военным стандартам. Тонкая пластиковая пленка почти не спасает от ударов, а современное стекло уже лучше противостоит царапинам от ключей или монет в кармане.

Качество изображения без лишних слоев

Со временем поверхность пленки мутнеет и собирает микроцарапины, ухудшая четкость картинки. Без нее дисплей выглядит ярче, а цвета остаются более точными. Если волнуетесь именно за падение, эффективнее будет прочный чехол с выступающими рамками.

Расширенные гарантии и программы ремонта

Бренды предлагают сервисные программы вроде AppleCare+ или расширенных пакетов Samsung, которые облегчают и удешевляют замену разбитого дисплея. Это еще один аргумент в пользу отказа от пленки.

Защитная пленка способна дать минимальную дополнительную защиту, однако для большинства современных смартфонов она уже не является критической. Лучше инвестировать в качественный чехол, который убережет гаджет от ударов, не жертвуя яркостью и чувствительностью экрана.

Напомним, современные смартфоны поражают функциональностью и дизайном — мощное железо сочетается с тонким корпусом и стеклянной отделкой. Но несмотря на эффектную внешность, устройства остаются уязвимыми к падениям.

Также мы писали, что правильная настройка дисплея способна заметно снизить нагрузку на глаза, особенно для людей с повышенной светочувствительностью или мигренями. Некоторые параметры помогают сделать использование смартфона более комфортным даже при длительной работе с экраном.