Титан в корпусе не спасет — почему чехол для смартфона является обязательным

Смартфон вместе с чехлом для него в руках. Фото: Unsplash

В 2025 году смартфоны поражают невероятной мощностью и возможностями. В то же время они стали легче, тоньше и получили стеклянное покрытие с обеих сторон. Конечно, это выглядит эффектно, однако когда ваш гаджет стоимостью 1200 долларов падает с кухонной столешницы, эстетика отходит на второй план. Реальность такова: даже владельцы титановых iPhone или флагманов с Gorilla Glass Victus 2 не застрахованы от неприятностей.

О том, почему пользоваться смартфоном без чехла рискованно, пишет Gizmochina.

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Современные смартфоны только кажутся прочными

Современные смартфоны напоминают спортивные авто: выглядят потрясающе, но ремонт обойдется дорого. Стеклянные панели, алюминиевая рамка или даже керамические элементы — все это не гарантирует защиты от ударов. Если устройство выпадет из рук на твердую поверхность, в лучшем случае отделаетесь царапинами, а в худшем — дорогим путешествием в сервисный центр. Производители часто пишут об "армейском уровне защиты", однако любые лабораторные тесты не учитывают всех случайностей в повседневной жизни.

AppleCare или Samsung Care — не навсегда

AppleCare+, Samsung Care+ или подобные программы не предоставляются бесплатно, к тому же почти всегда имеют ежемесячные платежи и дополнительные взносы за ремонт. Если разбить экран несколько раз, расходы на восстановление могут превысить цену смартфона среднего класса. А кто не имеет расширенной гарантии или пользуется брендом без подобных сервисов, остается один на один с немалой суммой за ремонт.

В такой ситуации обычный чехол за 25-40 долларов выглядит чрезвычайно разумной инвестицией, которая способна уберечь от значительно больших расходов.

Чехлы стали тоньше и привлекательнее

Стереотип о громоздких "бронированных" чехлах уже не является правилом. Сегодня можно найти множество вариантов: тонкие силиконовые накладки, прозрачные чехлы, подчеркивающие оригинальный дизайн устройства, или же модели с поддержкой MagSafe, которые не мешают беспроводной зарядке.

Конечно, если ваш стиль жизни связан с частыми путешествиями в горы или работой на стройке, существуют и сверхпрочные чехлы — с ними телефон выдержит даже экстремальные условия. Однако большинству людей достаточно качественного тонкого чехла, который обеспечит прочное сцепление, защитит от ударов и не превратит смартфон в "кирпич".

Вопрос не в том, упадет ли телефон, а когда

Все мы время от времени выпускаем смартфон из рук, из кармана куртки или с колен, когда встаем. И в основном падает он именно на бетон, плитку или — что хуже всего — на щебень. Вот тогда чехол становится вашей первой линией обороны.

Чехол защищает не только от падений, но и от мелких царапин, потертостей и загрязнений, которые неизбежно возникают во время ежедневного пользования. А для смартфонов с выступающим блоком камер (а таких большинство сегодня) это еще и способ уберечь объективы от повреждений.

Приобретение чехла — это примерно как надевание шлема во время велопрогулки: никто не планирует падать, но лучше быть готовым. Учитывая стоимость современных смартфонов, чехол — одно из самых разумных решений. Он не портит внешний вид (ведь выбор дизайнов колоссальный) и не бьет по карману. Но защищает ваше дорогое устройство от непредвиденных ситуаций, которые могут произойти где угодно и когда угодно.

Напомним, смартфоны давно стали частью жизни почти каждого. Они всегда с нами и обязательно в чехле, вместе с другими необходимыми вещами. Однако некоторые из них могут нанести вред вашему устройству.

Также мы писали, что, как и любой гаджет, смартфоны нуждаются в уходе. Стоит знать, как правильно проводить очистку устройства, чтобы не повредить его.