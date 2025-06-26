Экран смартфона стал липким — как проверить и восстановить олеофобное покрытие

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Когда достаешь смартфон из кармана, на экране все чаще видно неопрятную карту отпечатков пальцев, а протирание микрофиброй помогает лишь на несколько минут. Причина — изношенное олеофобное покрытие, тонкий невидимый слой, который сдерживал жир и облегчал скольжение пальцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как восстановить олеофобное покрытие и почему оно изнашивается.

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Что такое олеофобное покрытие и почему оно стирается

Олеофобное покрытие — ультратонкая пленка толщиной несколько нанометров, то есть в десятки тысяч раз тоньше человеческого волоса. Впервые ее использовала Apple в 2009 году на iPhone 3GS, после чего капля воды начала скатываться с экрана, как с гусиного пера. На молекулярном уровне это "лес" из микрощетинок, которые одним концом крепко держатся за стекло, а вторым отталкивают жир и воду, а основу составляют фторированные соединения, подобные тем, что защищают антипригарные сковородки.

Каждый свайп стирает частицы покрытия, и даже самый качественный слой теряет свойства уже после примерно 5-7 тысяч касаний — фактически за несколько месяцев активного пользования. Спиртовые салфетки, средства с аммиаком и длительное пребывание под ультрафиолетом ускоряют деградацию, а невидимая защита особенно "боится" изопропилового спирта. Даже флагман за тысячи гривен через полгода может превратиться в "жирный блинчик", хоть у дорогих моделей слой обычно многослойный и держится дольше, чем у бюджетников.

Проверить состояние покрытия просто: капните каплю воды на экран, избегая динамика. На новом смартфоне она будет держаться почти сферой с углом контакта 95-110 градусов. Когда слой износится, капля расплывется, а угол уменьшится до 60-70 градусов, ведь силы притяжения воды к поверхности уже превышают когезию внутри самой капли.

Как восстановить олеофобное покрытие

Большинство "волшебных" средств для восстановления — пустые обещания. Одно из немногих исключений — японские средства с фторполимерами, которые после нанесения возвращают угол контакта до примерно 100 градусов и держатся 2-3 месяца. Зато автомобильные "антидождь" и мебельные полироли лишь временно отталкивают воду, активно притягивая пыль и грязь, а силиконовая основа плохо борется с жиром.

Качественное защитное стекло с хорошим олеофобным слоем стоит столько же, сколько и восстановительное покрытие, но его достаточно установить один раз — и забыть. К тому же премиальные стекла дают угол контакта 115-120 градусов, иногда лучше заводского, ведь производители стекла специализируются именно на этой технологии.

Качество покрытия может отличаться даже между партиями одной модели: процесс нанесения требует стерильности и точной дозировки компонентов. В бюджетном сегменте часто экономят на фторированных группах, поэтому "олеофобка" стирается почти полностью, и, парадоксально, голое стекло иногда лучше неравномерно разрушенного слоя.

Прежде чем наносить новое покрытие, стекло надо идеально почистить. Оптимальные условия — 20-25 °C, влажность до 60%, отсутствие пыли. После нанесения слой полимеризуется от 6 до 24 часов, и в это время смартфоном лучше не пользоваться.

В лабораториях уже тестируют самовосстанавливающиеся покрытия с микрокапсулами активных веществ, но пока они не добрались до конвейера, стоит бережно относиться к имеющемуся слою или планово обновлять его. Ведь именно от этой тонкой пленки зависит, будет ли пользование смартфоном приятным или превратится в ежедневную борьбу с отпечатками.

Напомним, современные OLED и AMOLED-дисплеи демонстрируют превосходную яркость и контраст, но со временем могут терять качество изображения из-за выгорания пикселей. Особенно это заметно после длительного показа неподвижных изображений.

Также мы писали, что, несмотря на маркетинговые обещания относительно укрепленных корпусов и стекла, даже премиальные смартфоны часто теряют вид после падений или обычного ежедневного использования. Цена не гарантирует защиты от царапин и трещин.