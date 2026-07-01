Бюджетный роутер для квартиры: 4 модели до 1500 грн

Wi-Fi-роутер и логотип Wi-Fi. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Wi-Fi-роутер — одно из самых необходимых устройств в современной квартире. Даже в бюджете до 1 500 грн можно найти модели, обеспечивающие стабильный интернет для домашних устройств.

О том, как выбрать Wi-Fi-роутер и какие модели стоит рассмотреть в ценовом диапазоне до 1 500 грн, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

На что обратить внимание при выборе роутера

Прежде всего стоит обратить внимание на стандарт Wi-Fi. Если раньше для дома часто хватало Wi-Fi 5, то сейчас минимальным актуальным вариантом считается Wi-Fi 6. Он обеспечивает более высокую скорость и стабильнее работает в помещениях, где подключено много устройств.

Wi-Fi 7 подойдет тем, кому нужна максимальная пропускная способность, но такие модели стоят дороже.

Для квартиры в многоквартирном доме оптимальным вариантом может быть двухдиапазонный роутер с поддержкой 5 ГГц. Он работает на двух частотах и реже вступает в конфликт с роутерами соседей.

Если площадь квартиры превышает 80 м² или есть мертвые зоны, стоит обратить внимание на mesh-системы.

Для стабильного соединения смарт-телевизоры, игровые консоли или NAS-накопители лучше подключать кабелем, поэтому количество гигабитных LAN-портов также имеет значение.

Актуальным стандартом защиты является WPA3. Также плюсом будет наличие гостевой сети и родительского контроля. Некоторые роутеры позволяют управлять настройками через мобильное приложение, что упрощает подключение и дальнейшее использование.

Xiaomi Router AX1500

Xiaomi Router AX1500 — это двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6 и скоростью до 1501 Мбит/с. Модель имеет четыре внешние антенны и автоматический выбор диапазона 2,4 или 5 ГГц.

Wi-Fi-роутер Xiaomi Router AX1500. Фото: ek.ua

Также роутер поддерживает технологию mesh, что позволяет объединить несколько устройств Xiaomi в единую сеть без мертвых зон.

Для проводного подключения предусмотрены четыре гигабитных LAN-порта, а настройку можно выполнить через приложение за несколько минут.

Mercusys MR60X

Mercusys MR60X поддерживает Wi-Fi 6 и скорость до 1500 Мбит/с. Роутер оснащен четырьмя антеннами и технологией Beamforming для стабильного покрытия по всей квартире.

Wi-Fi-роутер Mercusys MR60X. Фото: ek.ua

Поддержка MU-MIMO и OFDMA позволяет одновременно подключать больше устройств без потери скорости.

Управление осуществляется через мобильное приложение. Также предусмотрены WPA3, родительский контроль, гостевая сеть и VPN-подключение.

Netis NX10

Netis NX10 работает по стандарту Wi-Fi 6 AX1500 и поддерживает два диапазона — 2,4 и 5 ГГц. Максимальная скорость достигает 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц.

Wi-Fi-роутер Netis NX10. Фото: ek.ua

Модель оснащена тремя гигабитными LAN-портами для проводного подключения нескольких устройств. Также роутер поддерживает технологию Mesh, которая позволяет расширить покрытие сети в больших помещениях.

TP-Link Archer AX12

TP-Link Archer AX12 поддерживает Wi-Fi 6 AX1500 и работает в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц. На частоте 5 ГГц скорость может достигать 1201 Мбит/с.

Wi-Fi-роутер TP-Link Archer AX12. Фото: ek.ua

Модель оснащена четырьмя внешними антеннами и тремя гигабитными LAN-портами для стабильного проводного соединения.

Среди преимуществ роутера — технология Beamforming, поддержка WPA3, родительский контроль и управление через мобильное приложение.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон продолжает работать даже тогда, когда пользователь спит. Он может подключаться к Wi-Fi-сетям, получать уведомления, расходовать заряд и создавать лишние раздражители именно в то время, когда организму нужен покой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Wi-Fi может годами казаться технологией, которая просто должна работать без вмешательства. Однако иногда медленное соединение, обрывы и проблемы с подключением решаются не новым тарифом, а простым действием, которое многие считают слишком банальным.