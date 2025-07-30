Почему смартфон тормозит — три основные причины

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфон, который вчера работал резво, сегодня может заставлять ждать открытия каждого приложения и "рвать" анимации. Часто проблема не в "железе", а в наших ежедневных действиях — именно они медленно отбирают скорость у устройства.

Об этом пишет Pixelinform.

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Знакомая ситуация: рука тянется за новой моделью, но покупка не всегда решает вопрос. Вернуть былую скорость помогает пересмотр цифровых привычек — внимательность к фоновым процессам, своевременные обновления и порядок в хранилище данных.

Цифровая многозадачность — миф об удобстве. Мы часто не закрываем программы, а лишь сворачиваем их "на потом". В итоге каждое такое приложение продолжает потреблять оперативную память и нагружать процессор. Это как заваленный бумагами рабочий стол: чем больше открытого, тем труднее быстро работать.

Особенно "тяжелыми" являются:

навигаторы;

игры с продвинутой графикой;

видеоредакторы;

музыкальные стриминговые сервисы;

мессенджеры с постоянной синхронизацией.

Не нужно навязчиво закрывать все подряд, но после поездки или игровой сессии лучше завершить ресурсоемкие приложения — это ощутимо ускорит интерфейс и сэкономит батарею.

Обновления — не хлопоты, а необходимость. Отложенное "Обновить позже" лишает устройство исправлений ошибок, закрытия уязвимостей и оптимизаций, которые разработчики добавляют в системные и программные апдейты. Игнорируя их, телефон работает на "устаревшем горючем" — медленнее и менее стабильно. В то же время иногда большие апдейты делают отдельные приложения тяжелее, поэтому перед установкой масштабных системных обновлений стоит просмотреть отзывы пользователей.

Забитое хранилище — "удушье" для системы. Когда свободного места меньше 10-15%, операционной системе банально негде разворачиваться: создавать кэш, загружать обновления, быстро читать и записывать данные. На переполненном накопителе даже простые действия — от сохранения фото до старта приложения — замедляются. Помогает регулярная "гигиена": перенос медиа в облако, удаление дубликатов и ненужных файлов, очистка кэша и деинсталляция программ, которыми не пользовались год.

Прежде чем списывать смартфон на "возраст", стоит критически оценить собственные привычки. Контроль фоновых процессов, своевременные обновления и свободное пространство в памяти — простые шаги без затрат, которые возвращают устройству скорость и стабильность.

Напомним, если на экране смартфона появилась яркая зеленая полоса — это сигнал о серьезной аппаратной поломке. Ни одно обновление или изменение настроек не поможет: единственный выход — замена дисплея, а в некоторых случаях даже всей материнской платы.

Также мы писали, что даже самые выносливые смартфоны со временем теряют производительность и поддержку. Если устройство начинает зависать или не тянет новые приложения, возможно, пришло время переходить на новую модель.