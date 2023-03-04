В iPhone 15 будет отсутствовать фирменный переключатель звука, — СМИ

В сентябре состоится презентация новых телефонов от Apple

Каждую осень корпорация Apple демонстрирует линейку новых товаров. Впрочем, еще слишком далеко до официальной презентации, однако СМИ начинают узнавать, а чем новые гаджеты будут отличаться от предшественников.

О новом iPhone 15 рассказал техноблогер ZoneOfTech.

Каким будет новый телефон от Apple

СМИ указывают на существенные изменения в дизайне новеньких iPhone, презентация которых традиционно ожидается в сентябре. Так, по данным техноблогеров, смартфоны Apple избавятся от фирменного переключателя режимов и получат единственную "качалку" регулировки громкости.

Полностью 100% кажется, что iPhone 15 Pro будет LONG Unified Volume button, остальные имеют 2 отдельные ones.



При принятии нашего iPhone 15 Pro Concept, мы знаем, что Apple использует 2 pins на всех 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD только shows 2 pins на длинном объемном кнопке. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB — Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023

Следовательно, беззвучный режим в новых iPhone будет включаться с помощью новой кнопки, а не классического физического переключателя, уже давно ставшего фирменной особенностью этих телефонов. Такие нововведения будут касаться только флагманских моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В более молодых моделях по-прежнему останутся две механические кнопки и не ожидается никаких изменений.

Напомним, ранее мы писали, что Apple прекращает гарантийное обслуживание своих компьютеров и планшетов в россии. Компания пошла на такой шаг из-за вторжения рф в Украину.