Способен снимать мелкие объекты: аксессуар за 960 грн стал хитом TikTok

Способен снимать самые мелкие объекты: аксессуар за 960 грн стал хитом TikTok
В TikTok завирусились видеоролики с довольно необычным аксессуаром для iPhone. Накладной микроскоп для телефонов способен качественно снимать самые мелкие объекты.
Об этом сообщает УНИАН.
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Подробности
Аксессуар под названием Universal 400Х DH выглядит как обычный пластиковый чехол с верхней алюминиевой панелью. К нему крепится специальный блок с объективом подсветки и портом USB-A.
Интерес к накладному микроскопу вызван релизом нового Galaxy S23 Ultra. Смартфон имеет четыре камеры, две из которых — телеобъективы. Телефон способен добиться 100-кратного приближения. Пользователи Apple могут использовать только 3-кратный оптический зум и 15-кратный цифровой зум.
Universal 400Х DH продается на Aliexpress по цене 960 грн. В ассортименте доступны модели для смартфонов iPhone 11 и других.
Напомним, специалисты лаборатории DXOMARK рассказали о смартфонах, имеющих наиболее мощные батареи.
Также мы писали, что в 2024 году Apple представит новую версию iPhone. Компания планирует добавить смартфону еще более высокого класса к обеим моделям Pro.