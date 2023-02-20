Способен снимать мелкие объекты: аксессуар за 960 грн стал хитом TikTok

Universal 400Х DH

В TikTok завирусились видеоролики с довольно необычным аксессуаром для iPhone. Накладной микроскоп для телефонов способен качественно снимать самые мелкие объекты.

Об этом сообщает УНИАН.

Подробности

Аксессуар под названием Universal 400Х DH выглядит как обычный пластиковый чехол с верхней алюминиевой панелью. К нему крепится специальный блок с объективом подсветки и портом USB-A.

Интерес к накладному микроскопу вызван релизом нового Galaxy S23 Ultra. Смартфон имеет четыре камеры, две из которых — телеобъективы. Телефон способен добиться 100-кратного приближения. Пользователи Apple могут использовать только 3-кратный оптический зум и 15-кратный цифровой зум.

Universal 400Х DH продается на Aliexpress по цене 960 грн. В ассортименте доступны модели для смартфонов iPhone 11 и других.

Напомним, специалисты лаборатории DXOMARK рассказали о смартфонах, имеющих наиболее мощные батареи.

Также мы писали, что в 2024 году Apple представит новую версию iPhone. Компания планирует добавить смартфону еще более высокого класса к обеим моделям Pro.