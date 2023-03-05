С кровью и огнем: как искусственный интеллект видит диктатора путина и его приспешников

Как видит путина искусственный интеллект

Нейросеть способна создавать уникальные изображения по запросу людей. Редакция Новини.LIVE попыталась показать, как искусственный интеллект видит российского диктатора владимира путина и его сторонников.

Соответствующие картинки сгенерировал сервис Midjourney.

Владимир путин

Сергей Шойгу

Владимир Соловьев

Ольга Скабеева

Напомним, недавно искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, будь людьми.

Также искусственный интеллект показал, как выглядела бы москва после ядерной войны.

Кроме того, нейросети и искусственный интеллект активно развиваются ежедневно руками прогрессивного человечества. Они способны генерировать, музыку, тексты и изображения. Редакция Новини.LIVE попытались через искусственный интеллект воспроизвести образы славянских богинь.

Также мы писали, что в сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.

Добавим, украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.