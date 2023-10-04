Windows 7 или Windows 11: какой версии предпочитают украинцы

Человек в операционной системе Windows Фото: TechSpot

Стала известна статистика по части разных версий операционных систем за сентябрь этого года. Число пользователей ПК в операционной системе Windows 11 во всем мире составляет 23,64%. Как и в Украине, так и в других странах мира лидирующую позицию занимает Windows 10.

Соответствующие данные опубликовало аналитическое агентство StatCounter .

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Windows 11 является второй по популярности операционной системой от Microsoft. В свою очередь Windows 10 используют более 71% пользователей. Третьей по спросу операционной системой является Windows 7 с показателем в 3,33%.

Мировая статистика установленных версий Windows. Фото: StatCounter

Windows 7 vs Windows 11 в Украине.

По данным статистики, Windows 11 только на 12,04% компьютерах украинцев. В то время как Windows 7 – 10,84%. Поэтому в Украине граждане тоже не спешат переходить на последнюю версию, несмотря на то, что Microsoft объявила о прекращении возможности бесплатных обновлений с Windows 7 и 8 до Windows 11 и 10. Это значит, что пользователи больше не смогут использовать свой ключ продукта Windows 7/8 для активации Windows 10/11 во время установки.

Статистика установленных в Украине версий Windows. Фото: StatCounter

Как рассчитывается глобальная статистика Statcounter

Statcounter — это служба веб-аналитики. Их код отслеживания установлен на более чем 1,5 миллионах сайтов по всему миру.

Каждый месяц они регистрируют миллиарды просмотров страниц этих сайтов. Для каждого просмотра страницы производится анализ используемого браузера, операционной системы, разрешения экрана и устанавливается или просматривается страница с мобильного устройства.

"Мы обобщаем все эти данные, чтобы получить информацию о глобальной статистике" , — заключает агентство.

В общей сложности оно вычисляет глобальную статистику на основе более 5 миллиардов просмотров страниц в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что в операционной системе Windows нашли необычный баг, способный ускорить работу персонального компьютера. После активации папки и файлы будут открываться значительно быстрее.

Кроме того, компания Microsoft удалит из Windows с одним из будущих обновлений текстовый редактор WordPad. Этот редактор был включен в состав Windows в течение 30 лет.