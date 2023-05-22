В США появился первый в мире ноутбук без экрана: как работает

Девушка работает на ноутбуке. Фото: freepik.com

Компания Sightful выпустила инновационный ноутбук Spacetor, отличающийся от других моделей тем, что не имеет обычного дисплея. Вместо этого можно использовать очки виртуальной реальности для изображения.

Об этом сообщает NNews.

Читайте также:

Как выглядит ноутбук без экрана

Spacetor работает на базе процессора Snapdragon 865 и имеет объем памяти 8256 ГБ. Очки, идущие в комплекте с ноутбуком, обеспечивают изображение Full HD с частотой 72 Гц и показывают виртуальный стол около 100 дюймов.

Ноутбук Spacetor, не имеющий обычного дисплея. Фото: Sightful

Этот ноутбук работает под управлением операционной системы Spacetop OS и может быть подключен к Wi-Fi. Он также поддерживает 5G-связь, имеет слот для SIM-карты и два порта USB-C 3.2. Заряженная батарея позволяет устройству работать в течение около пяти часов без подзарядки.

Сейчас этот ноутбук стоит 2 тысячи долларов, но дата его появления на массовом рынке пока неизвестна.

Напомним, что пользователи устройств Apple, которые обновились до последних версий iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами в использовании камеры при подключении через адаптер Lightning to USB 3. Подозревается, что проблема может быть вызвана программным сбоем, и Apple намерена решить эту проблему в следующем апдейте.