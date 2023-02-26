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В Китае создали устройство, которое может удалённо передавать поцелуи

26 февраля 2023 19:17
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
В Китае создали устройство, которое может удалённо передавать поцелуи
Устройство для поцелуев
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

В Китае создали уникальное устройство, способное на расстоянии передавать поцелуи. Он рекламирован как способ позволить влюбленным делиться "настоящей" физической близостью, когда они не рядом.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

Устройство оснащено датчиками давления, которые способны имитировать настоящий поцелуй. Оно воспроизводит движение и температуру губ пользователя. К тому же устройство способно передавать звуки.

Мнения в социальных сетях по поводу необычного устройства разделились. Некоторые считают его смешным, а другие — вульгарным и жутким.

"Я не понимаю (устройство), но я абсолютно шокирован", — говорится в одном из главных комментариев на Weibo.

Чтобы отправить поцелуй, пользователям необходимо загрузить приложение и подключить устройство к зарядному порту телефона. После этого влюбленные могут начать видеозвонок и передавать свои поцелуи друг другу.

Устройство запатентовано Чанчжоуским профессиональным институтом мехатронных технологий.

"В университете я поддерживал отношения на расстоянии со своей девушкой, поэтому мы общались друг с другом только по телефону. Именно отсюда пришло вдохновение для создания этого устройства", — сказал изобретатель Цзян Чжунли.

Напомним, власти Китая запретили крупным технологическим компаниям предлагать пользователям доступ к чат-боту ChatGPT. Пекин волнуется, что он будет давать людям ответы, которые не прошли цензуру.

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