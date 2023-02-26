В Китае создали устройство, которое может удалённо передавать поцелуи

Устройство для поцелуев

В Китае создали уникальное устройство, способное на расстоянии передавать поцелуи. Он рекламирован как способ позволить влюбленным делиться "настоящей" физической близостью, когда они не рядом.

Об этом сообщает CNN.

Подробности

Устройство оснащено датчиками давления, которые способны имитировать настоящий поцелуй. Оно воспроизводит движение и температуру губ пользователя. К тому же устройство способно передавать звуки.

Мнения в социальных сетях по поводу необычного устройства разделились. Некоторые считают его смешным, а другие — вульгарным и жутким.

"Я не понимаю (устройство), но я абсолютно шокирован", — говорится в одном из главных комментариев на Weibo.

Чтобы отправить поцелуй, пользователям необходимо загрузить приложение и подключить устройство к зарядному порту телефона. После этого влюбленные могут начать видеозвонок и передавать свои поцелуи друг другу.

Устройство запатентовано Чанчжоуским профессиональным институтом мехатронных технологий.

"В университете я поддерживал отношения на расстоянии со своей девушкой, поэтому мы общались друг с другом только по телефону. Именно отсюда пришло вдохновение для создания этого устройства", — сказал изобретатель Цзян Чжунли.

Напомним, власти Китая запретили крупным технологическим компаниям предлагать пользователям доступ к чат-боту ChatGPT. Пекин волнуется, что он будет давать людям ответы, которые не прошли цензуру.