В Госспецсвязи рассказали, сколько дронов ежедневно теряют Силы обороны Украины

Украинский военный держит дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Ежедневно в результате боевых действий украинская армия теряет от 40 до 45 дронов. Речь идет как об украинских дронах, так и о БпЛА иностранного производства.

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

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Глава Госспецсвязи отметил, что здесь учитываются как небольшие коммерческие беспилотники, так и большие профессиональные дроны.

"Невозможно обеспечить такое количество одновременно — их не производят в мире в таком количестве. Эта война изменила подход к использованию дронов... Их количество постоянно растет — и мы делаем все, чтобы максимально обеспечить наших защитников", — заявил Юрий Щиголь.

Как ранее мы рассказывали, на определенных направлениях Донбасса у россиян больше дронов, чем у Сил Обороны Украины. Особенно это касается дронов "Орлан".

Также мы сообщали, что для украинских военных отправляют на фронт более 270 ударных дронов Vampire. Бойцы ВСУ получат их от "Армии дронов".