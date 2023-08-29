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В Госспецсвязи рассказали, сколько дронов ежедневно теряют Силы обороны Украины

29 августа 2023 18:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Госспецсвязи рассказали, сколько дронов ежедневно теряют Силы обороны Украины
Украинский военный держит дрон. Фото: Генштаб ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ежедневно в результате боевых действий украинская армия теряет от 40 до 45 дронов. Речь идет как об украинских дронах, так и о БпЛА иностранного производства.

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

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Глава Госспецсвязи отметил, что здесь учитываются как небольшие коммерческие беспилотники, так и большие профессиональные дроны.

"Невозможно обеспечить такое количество одновременно — их не производят в мире в таком количестве. Эта война изменила подход к использованию дронов... Их количество постоянно растет — и мы делаем все, чтобы максимально обеспечить наших защитников", — заявил Юрий Щиголь.

Как ранее мы рассказывали, на определенных направлениях Донбасса у россиян больше дронов, чем у Сил Обороны Украины. Особенно это касается дронов "Орлан".

Также мы сообщали, что для украинских военных отправляют на фронт более 270 ударных дронов Vampire. Бойцы ВСУ получат их от "Армии дронов".

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