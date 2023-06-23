Как пользоваться скрытыми функциями iPhone: ТОП 5 советов

Не все владельцы iPhone пользуются функционалом iOS по полной. Фото: pixabay

Система iOS скрывает многие неочевидные функции, ведь сама Apple должным образом не рассказывает обо всех возможностях iPhone. Рассказываем о некоторых функциях смартфона, с которыми не знакомы даже опытные пользователи.

iPhone имеет много полезного функционала: быстрая серийная съемка, улучшение фото, ускорение Safari, вспышка уведомлений, расширение возможностей стандартной клавиатуры и т.д. Но все ли владельцы iPhone выжимают из него все возможное?

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1. Сканирование документов в приложении "Заметки"

Функция iOS может заменить отдельное приложение от App Store. В программу "Заметки" встроен удобный сканер документов. Для создания новой заметки нажмите значок "+" над клавиатурой и выберите меню "Документы сканирования". После этого поднесите под объектив камеры документ, автоматически определяемый сканером. Плюс у вас есть возможность корректировать точность сканирования.

2. Конвертация валюты и перевод текста в приложение "Камера"

Важная функция для тех, кто находится за границей. У программы "Камера" имеется перевод и конвертация валют в реальном времени. Для перевода откройте камеру и наведите ее на текст. Чтобы конвертировать валюту, наведите курсор на цифру в другой валюте.

3. Открытие ссылки в Safari на новой вкладке

Для того чтобы открыть любую ссылку на новой вкладке, нужно лишь нажать на нее двумя пальцами одной руки одновременно.

4. Остановите музыку или видео таймером

Функция для тех, кто привык прослушивать музыку или просматривать фильмы перед сном. Она поможет сохранить заряд на iPhone, если вы заснули, но не выключили музыку или видео. На стандартных часах можно установить таймер и нажать "Остановить".

5. Скрытые фотоальбомы

Программа "Фотографии" дает возможность скрывать слишком откровенные фото от друзей при просмотре ваших воспоминаний, к примеру, из отпуска. Выберите снимки, нажмите "Поделиться", выберите в окне "Скрыть". Все скрытые фото больше не будут отображаться в общей ленте, а попадут в специальный альбом "Скрытые". Папку можно заблокировать с помощью пароля, Face ID или Touch ID.

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