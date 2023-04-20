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Еще до появления симптомов: как искусственному интеллекту удается выявлять болезнь Альцгеймера

20 апреля 2023 20:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Искусственный интеллект научился выявлять болезнь Альцгеймера: как это работает
Искусственный интеллект может диагностировать заболевание Альцгеймера на ранних стадиях. Фото: google.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Наука и технологии не стоят на месте и время от времени ученые и исследователи поражают своими новыми открытиями и достижениями. Последняя работа стала прорывом в медицине. Ведь теперь выявлять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях может искусственный интеллект.

Об этом говорится на специализированном портале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

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Обучение искусственного интеллекта обнаруживать болезнь

Выявлять Альцгеймера на ранних стадиях искусственный интеллект обучали специалисты из Юго-Западного университета США. Делали это с помощью инструментов машинного обучения и обработки языка (NLP).

ИИ прослушивал голоса людей и анализировал изменение в голосе и речи. Всего ему дали прослушать 206 добровольцев.

"Мы разработали протокол исследования, чтобы фиксировать связную речь с помощью описания изображения", — говорится в научном труде.

 

Обучение искусственному интеллекту обнаруживать болезнь
Обучение искусственному интеллекту обнаруживать болезнь. Фото: google.com

Отмечается, что 114 человек отвечали критериям легкого снижения когнитивных функций, а 92 добровольца были абсолютно здоровы.

После анализа ученые сопоставили результаты с общеупотребительными биомаркерами, чтобы определить их эффективность в измерении нарушений.

"Записанные описания изображения предоставили нам информацию о разговорных способностях, которые мы могли изучить с помощью искусственного интеллекта, чтобы определить контроль моторики речи, плотность идей, грамматическую сложность и другие особенности речи", — рассказал автор исследования Ихаб Хаджар.

Впоследствии знатоки сравнили анализ речи участников с образцами спинномозговой жидкости и МРТ —сканированиями. Это позволило им определить точность результатов выявления когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера биомаркерами цифрового голоса.

Что говорят авторы о новом методе диагностики с помощью ИИ

"Этот новый метод тестирования показал хорошие результаты в выявлении тех, кто имеет легкие когнитивные нарушения, и, точнее, в выявлении пациентов с признаками болезни Альцгеймера, даже если ее невозможно легко выявить с помощью стандартных когнитивных оценок", — отметил Хаджар.

 

Искусственный интеллект может диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях
Искусственный интеллект может диагностировать заболевание Альцгеймера на ранних стадиях. Фото: google.com

Напомним, мы писали, что исследования показали, как можно увидеть первые симптомы болезни Альцгеймера. Отмечается, что она может быть видна в глазах.

Также мы рассказывали, что учёные изобрели новый метод диагностики болезни Паркинсона.

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