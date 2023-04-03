Ровно 50 лет назад был совершен первый в мире мобильный телефонный звонок: как это было

Мартин Купер

Изобретатель мобильного телефона Мартин Купер 3 апреля 1973 года, ровно 50 лет назад, стоя на углу Шестой авеню в Нью-Йорке, совершил первый в истории мобильный звонок. Он связался с работником фирмы-конкурента.

Об этом пишет BBC.

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Первый в истории мобильный звонок

Купер, инженер компании Motorola, позвонил своему коллеге из конкурирующей фирмы Bell Laboratories, чтобы похвастаться ему, что звонит с "персонального портативного сотового телефона".

Он вспоминает, что услышал в ответ только тишину.

"Мне кажется, он скрежетал зубами", — вспоминает 94-летний Мартин Купер, смеясь.

Инженер компании Motorola рассказал, что тогда компания Bell Laboratories была сосредоточена на разработке телефона для автомобиля. Такой подход высмеивали у Motorola, мол, стационарный телефон приковал людей к домам, а теперь Bell Laboratories ищет способы заставить людей сидеть в автомобилях.

Каким был первый мобильный телефон

Основы того, как работал первый звонок, не сильно изменились. Телефон преобразует голос в электрический сигнал, модулирующий радиоволну. Радиоволна идет к вышке, которая в свою очередь передает голос человеку, которому совершается звонок. Разница только в том, что вышек мобильной связи сейчас гораздо больше, чем было в те времена.

Коммерческая версия прототипа Марти Купера, Motorola Dynatac 8000X, была выпущена спустя 11 лет после первого звонка, в 1984 году. Как рассказал руководитель Музея мобильных телефонов Бен Вуд, если бы его купили в наше время, он бы стоил в эквиваленте на сегодняшние деньги 11 700 долларов. Телефон весил 790 г.

"Не было ни сообщений, ни камеры. Тридцать минут в режиме разговора, 10 часов на зарядке аккумулятора, около 12 часов в режиме ожидания и 6-дюймовая (15-сантиметровая) антенна на верхней части", — рассказал Бен Вуд.

Что думает изобретатель мобильного телефона о современных моделях

Купер отмечает, что он не впечатлен дизайном телефонов в 2023 году, хотя и признает, что никогда не думал, что телефоны однажды станут портативными "суперкомпьютерами" с камерами и доступом к интернету.

"Я считаю, что сегодняшний телефон неоптимален. Это действительно не очень хороший телефон во многих отношениях. Только подумайте об этом. Вы берете плоский кусок пластика и стекла и прикладываете его к изгибу головы; вы держите руку в неудобном положении. Когда вы хотите делать эти замечательные вещи, которые может делать телефон, вы должны сначала скачать программу", — отметил изобретатель.

Вид на будущее мобильных телефонов

Он считает, что в будущем искусственный интеллект будет либо создавать, либо выбирать приложения для владельцев телефонов в зависимости от их индивидуальных потребностей.

Он также верит, что однажды это устройство будет контролировать наше здоровье, максимизирует нашу производительность и неизмеримо улучшит нашу жизнь. Он также предполагает, что в какой-то момент искусственный интеллект с помощью телефонов сможет даже помочь остановить войны.

Несмотря на то, что с момента совершения первого мобильного звонка прошло 50 лет, Мартин Купер считает, что мир все еще находится в самом начале революции мобильных телефонов.

Напомним, недавно состоялся закрытый аукцион, на котором был продан редкий iPhone OG с уникальной наклейкой Lucky You. Аукцион производился на вебсайте аукционного дома Wright, где iPhone первого поколения (модель A1203) был продан за 40 320 долларов.

Также ранее специалисты лаборатории DXOMARK рассказали о смартфонах, имеющих наиболее мощные батареи.