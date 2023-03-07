Представлен первый Android-смартфон с имитацией Dynamic Island: как он выглядит

Realme C55 является типичным бюджетным смартфоном с современным дизайном

Компания Realme первой среди производителей Android-смартфонов создала решения, копирующие концепцию Dynamic Island во флагманских iPhone 14. И теперь компания официально представила смартфон Realme C55 с такой функцией.

Об этом сообщает Gadgettendency.

Как будет выглядеть Android-смартфон

Realme называет этот элемент дизайна Mini Capsule. Он формирует прямоугольный горизонтальный графический элемент по бокам отверстия для передней камеры. В этом случае используется одинарная камера без дополнительных сенсоров. Со всем тем в компании решили обыграть этот вырез в духе Dynamic Island.

В остальном Realme C55 представляет собой типичный бюджетный смартфон с современным дизайном. Он оснащен 6,52-дюймовым IPS экраном с частотой 90 Гц, имеется основная камера на 64 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой.

В качестве аппаратной платформы выступает MediaTek Helio G88 с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем на 128/256 ГБ. За новинку в зависимости от конфигурации просят 163 или 195 долларов. В продаже будет доступен с 8 марта.

По мнению многих пользователей и обозревателей, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются разные сообщения, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.

В будущих iPhone 15 Dynamic Island должен стать еще умнее: к примеру, в него можно перетащить хоть какой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытащить" сохраненный файл.

Напомним, недавно СМИ узнали, каким будет новый iPhone 15 и от какой фишки отказались производители. СМИ указывают на существенные изменения в дизайне новеньких iPhone, презентация которых традиционно ожидается в сентябре.