Представлен первый Android-смартфон с имитацией Dynamic Island: как он выглядит
Компания Realme первой среди производителей Android-смартфонов создала решения, копирующие концепцию Dynamic Island во флагманских iPhone 14. И теперь компания официально представила смартфон Realme C55 с такой функцией.
Об этом сообщает Gadgettendency.
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Как будет выглядеть Android-смартфон
Realme называет этот элемент дизайна Mini Capsule. Он формирует прямоугольный горизонтальный графический элемент по бокам отверстия для передней камеры. В этом случае используется одинарная камера без дополнительных сенсоров. Со всем тем в компании решили обыграть этот вырез в духе Dynamic Island.
В остальном Realme C55 представляет собой типичный бюджетный смартфон с современным дизайном. Он оснащен 6,52-дюймовым IPS экраном с частотой 90 Гц, имеется основная камера на 64 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой.
В качестве аппаратной платформы выступает MediaTek Helio G88 с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем на 128/256 ГБ. За новинку в зависимости от конфигурации просят 163 или 195 долларов. В продаже будет доступен с 8 марта.
По мнению многих пользователей и обозревателей, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются разные сообщения, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.
В будущих iPhone 15 Dynamic Island должен стать еще умнее: к примеру, в него можно перетащить хоть какой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытащить" сохраненный файл.
Напомним, недавно СМИ узнали, каким будет новый iPhone 15 и от какой фишки отказались производители. СМИ указывают на существенные изменения в дизайне новеньких iPhone, презентация которых традиционно ожидается в сентябре.