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Не в тренде: 18 моделей iPhone, которые не стоит покупать в 2023 году

23 июня 2023 10:46
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
18 моделей iPhone, которые не стоит покупать в 2023 году
Уже в этом году 10 моделей iPhone превратятся в ненужный хлам. Фото: pixabay.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple прекращает обслуживание устаревших моделей iPhone. Речь идет не только о первых моделях смартфона, но и об устройствах, распространение которых прекращено как минимум 7 лет назад.

Такие смартфоны лучше не покупать, потому что на них уже не выпускается программное обеспечение. Также есть большие проблемы с поиском запчастей к ним.

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По словам экспертов Phonecheck, Apple окончательно распрощается со следующими моделями:

  • iPhone;
  • iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ);
  • iPhone 3GS (8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ);
  • iPhone 4 CDMA;
  • iPhone 4 CDMA (8 ГБ);
  • iPhone 4 (16 ГБ, 32 ГБ);
  • iPhone 4 GSM (8 ГБ);
  • iPhone 4S;
  • iPhone 4S (8 ГБ);
  • iPhone 5C.

Еще ряд смартфонов уже сегодня обладают ограниченной функциональностью, а за несколько лет на них не будут выпускать обновления. Единственный смысл в их приобретении сегодня — низкая цена.

Неактуальные модели iPhone

  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone SE;
  • iPhone 6S;
  • iPhone 6S Plus;
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone X.

Ранее сообщалось, что ЕС угрожает запретить продажу iPhone в странах союза, если Apple выпустит собственную версию USB-C для iPhone 15, что может привести к несовместимости или частичной совместимости уже имеющихся у пользователей кабелей USB-C с новыми устройствами.

Также пользователи устройств Apple, которые обновились до последних версий iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами использования камеры при подключении через адаптер Lightning to USB 3.

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