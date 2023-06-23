Не в тренде: 18 моделей iPhone, которые не стоит покупать в 2023 году
Apple прекращает обслуживание устаревших моделей iPhone. Речь идет не только о первых моделях смартфона, но и об устройствах, распространение которых прекращено как минимум 7 лет назад.
Такие смартфоны лучше не покупать, потому что на них уже не выпускается программное обеспечение. Также есть большие проблемы с поиском запчастей к ним.
По словам экспертов Phonecheck, Apple окончательно распрощается со следующими моделями:
- iPhone;
- iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ);
- iPhone 3GS (8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ);
- iPhone 4 CDMA;
- iPhone 4 CDMA (8 ГБ);
- iPhone 4 (16 ГБ, 32 ГБ);
- iPhone 4 GSM (8 ГБ);
- iPhone 4S;
- iPhone 4S (8 ГБ);
- iPhone 5C.
Еще ряд смартфонов уже сегодня обладают ограниченной функциональностью, а за несколько лет на них не будут выпускать обновления. Единственный смысл в их приобретении сегодня — низкая цена.
Неактуальные модели iPhone
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE;
- iPhone 6S;
- iPhone 6S Plus;
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone X.
Ранее сообщалось, что ЕС угрожает запретить продажу iPhone в странах союза, если Apple выпустит собственную версию USB-C для iPhone 15, что может привести к несовместимости или частичной совместимости уже имеющихся у пользователей кабелей USB-C с новыми устройствами.
Также пользователи устройств Apple, которые обновились до последних версий iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами использования камеры при подключении через адаптер Lightning to USB 3.