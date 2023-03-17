Microsoft внедряет ChatGPT: в каких продуктах компании появится ИИ
Технология, лежащая в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта (ИИ), ChatGPT, прилагается к самому распространенному рабочему программному обеспечению Microsoft 365. Система Copilot будет встроена в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
Об этом пишет BBC News.
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Что известно
Руководитель Microsoft Сатья Наделла сказал, что это "фундаментально изменит способ работы".
Функции Copilot включают в себя:
- Резюмирование ключевых моментов обсуждения разговора в программном обеспечении совещаний, Teams и предоставление итогов для тех, кто присоединяется с опозданием или пропускает все событие.
- Создание презентаций PowerPoint, включая изображения, из подсказок.
- Составление электронных писем.
- Анализ длинных потоков электронных писем и документов.
- Создание сводок и графиков данных в электронных таблицах Excel.
Напомним, мы писали о том, что Microsoft внедрит ChatGPT в свои приложения для разработчиков, бизнес-аналитики, а также немного позже функция искусственного интеллекта будет доступна и в офисных продуктах.
Ранее мы сообщали, что известный китайский бренд интеллектуальных устройств Amazfit (партнер Xiaomi) анонсировал выход первого в мире смартчаса, который будет работать с инструментами на базе ChatGPT.