Meta снова прибегает к сокращениям рабочих мест: что известно

Владелец соцсетей Facebook и Instagram Марк Цукерберг. Фото: АР

Компания Meta вчера, 19 апреля, снова сократила рабочие места, коснувшиеся инженеров и технических команд.

Об этом сообщает Reuters.

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Издание отмечает, что Meta объявила о втором этапе массовых увольнений, которые будут проводиться в трех этапах, продлятся несколько месяцев и коснутся 10 тыс. сотрудников.

Проведенные сокращения повлекли за собой разочарование среди сотрудников. Отмечается, что на внутреннем форуме компании наиболее популярными вопросами стали те, которые касались увольнений.

Марк Цукерберг посоветовал сотрудникам работать более эффективно, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.

Напомним, что Meta Platforms Inc., которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, официально сообщила о новом раунде увольнений. Компания сократит 10 тысяч сотрудников.

Также ранее мы писали, что принадлежащие компании Meta соцсети Facebook и Instagram вводят платную верификацию. Обойдется она от 12 до 15 американских долларов в месяц.