Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Meta снова прибегает к сокращениям рабочих мест: что известно arrow

Meta снова прибегает к сокращениям рабочих мест: что известно

20 апреля 2023 06:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Meta снова прибегает к сокращениям рабочих мест: что известно
Владелец соцсетей Facebook и Instagram Марк Цукерберг. Фото: АР
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания Meta вчера, 19 апреля, снова сократила рабочие места, коснувшиеся инженеров и технических команд.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Подробности

Издание отмечает, что Meta объявила о втором этапе массовых увольнений, которые будут проводиться в трех этапах, продлятся несколько месяцев и коснутся 10 тыс. сотрудников.

Проведенные сокращения повлекли за собой разочарование среди сотрудников. Отмечается, что на внутреннем форуме компании наиболее популярными вопросами стали те, которые касались увольнений.

Марк Цукерберг посоветовал сотрудникам работать более эффективно, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.

Напомним, что Meta Platforms Inc., которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, официально сообщила о новом раунде увольнений. Компания сократит 10 тысяч сотрудников.

Также ранее мы писали, что принадлежащие компании Meta соцсети Facebook и Instagram вводят платную верификацию. Обойдется она от 12 до 15 американских долларов в месяц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас