Meta представила собственную модель искусственного интеллекта Llama

Искусственный интеллект

Meta объявила о выпуске новой большой языковой модели LLaMA, которая будет доступна для исследователей. Это позволяет Meta присоединиться к гонке вместе с Microsoft и Google в развитии искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Искусственный интеллект

LLaMA, что означает Large Language Model Meta AI, будет доступна по некоммерческой лицензии для исследователей и организаций, связанных с правительством, гражданским обществом и научными кругами.

Модель LLaMA обучена на 20 языках, в основном на языках с латинским и кириллическим алфавитами, и, по словам Meta, она требует гораздо меньше вычислительных мощностей, чем предыдущие предложения.

В Meta заявили, что LLaMA может превзойти конкурентов, которые изучают больше параметров или переменных, учитываемых алгоритмом. В частности, версия LLaMA с 13 миллиардами параметров может превзойти GPT-3, недавнего предшественника модели, на которой построен ChatGPT.

Представитель Meta объяснил, что производительность модели улучшена благодаря большему количеству "более чистых" данных и "архитектурным улучшениям", которые повысили стабильность обучения.

С появлением LLaMA Meta присоединяется к растущему числу компаний и учреждений, стремящихся создать языковые модели с впечатляющими возможностями. Эти модели могут найти применение в различных областях, включая обработку естественного языка, машинный перевод и генерацию контента.

Конкуренция за создание самой продвинутой языковой модели яростна, и появление LLaMA может изменить картину. Потенциальные преимущества LLaMA для исследователей и широкой общественности, вероятно, будут зависеть от ее успеха в решении общих проблем, связанных с большими языковыми моделями, таких как предвзятость в тренировочных данных и этические последствия создания контента.

Напомним, недавно появившийся искусственный интеллект ChatGPT уже написал более 200 книг, некоторые из которых стали популярными.

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