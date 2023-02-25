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Meta представила собственную модель искусственного интеллекта Llama

25 февраля 2023 18:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Искусственный интеллект
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Meta объявила о выпуске новой большой языковой модели LLaMA, которая будет доступна для исследователей. Это позволяет Meta присоединиться к гонке вместе с Microsoft и Google в развитии искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

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LLaMA, что означает Large Language Model Meta AI, будет доступна по некоммерческой лицензии для исследователей и организаций, связанных с правительством, гражданским обществом и научными кругами.

Модель LLaMA обучена на 20 языках, в основном на языках с латинским и кириллическим алфавитами, и, по словам Meta, она требует гораздо меньше вычислительных мощностей, чем предыдущие предложения.

 В Meta заявили, что LLaMA может превзойти конкурентов, которые изучают больше параметров или переменных, учитываемых алгоритмом. В частности, версия LLaMA с 13 миллиардами параметров может превзойти GPT-3, недавнего предшественника модели, на которой построен ChatGPT.

Представитель Meta объяснил, что производительность модели улучшена благодаря большему количеству "более чистых" данных и "архитектурным улучшениям", которые повысили стабильность обучения.

С появлением LLaMA Meta присоединяется к растущему числу компаний и учреждений, стремящихся создать языковые модели с впечатляющими возможностями. Эти модели могут найти применение в различных областях, включая обработку естественного языка, машинный перевод и генерацию контента. 

Конкуренция за создание самой продвинутой языковой модели яростна, и появление LLaMA может изменить картину. Потенциальные преимущества LLaMA для исследователей и широкой общественности, вероятно, будут зависеть от ее успеха в решении общих проблем, связанных с большими языковыми моделями, таких как предвзятость в тренировочных данных и этические последствия создания контента.

Напомним, недавно появившийся искусственный интеллект ChatGPT уже написал более 200 книг, некоторые из которых стали популярными.

Также по запросу Новини.LIVE AI сгенерировал, как будет выглядеть Киев после победы, и NFT, посвященные Одессе.

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