Маск ожидал больше: доходы компании Starlink значительно отстают от запланированных

Предприниматель Илон Маск. Фото: Reuters

Стало известно, что за 2022 год выручка компании Starlink, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, составила 1,4 миллиарда долларов. По сравнению с 2021 годом это значительный прогресс. Однако показатель отстает от запланированных бизнесменом еще в 2015 году.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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Сообщается, что в настоящее время компания Starlink насчитывает более 1 миллиона пользователей, имеет на орбите 4200 спутников, а система спутниковой связи доступна в 60 странах мира.

Выручка предприятия за 2022 год составила 1,4 миллиарда долларов. Отмечается, что это значительный прогресс, ведь за 2021 год компания заработала 222 миллиона долларов.

Чего ожидал Маск

В то же время еще в 2015 году Маск заявлял, что компания Starlink к 2022 году сможет показать мощные результаты: 7 миллионов долларов прибыли и около 12 миллиардов долларов выручки. Число пользователей будет при этом насчитывать около 20 миллионов.

Напомним, 13 сентября в работе спутникового интернет-сервиса Starlink произошел сбой. Работу сети возобновили через час.

Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink, который используется в Украине.