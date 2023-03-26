Конкурент Starlink запустил в космос более 600 спутников для глобального интернета
Компания OneWeb запустила последние 36 спутников из своего первоначального "созвездия" из 616 спутников. Это позволит конкуренту Starlink Илона Маска предложить глобальное широкополосное покрытие уже в этом году.
Об этом пишет Bloomberg.
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Первый флот интернет-спутников OneWeb
По словам генерального директора компании Нила Мастерсона, сейчас OneWeb располагает достаточно скоростными космическими аппаратами на орбите, чтобы в мае предложить широкополосный доступ для бизнеса и правительственных клиентов в 48 штатах США, а до конца 2023 года — глобальное покрытие.
Космическая гонка
Издание отмечает, что запуск является важной вехой в новой космической гонке, которая имеет целью опоясать Землю тысячами низколетающих космических аппаратов для широкополосной связи.
OneWeb является второй по величине низкоорбитальной системой после Starlink. Флот, которым управляет и запускает компания Маска, имеет более 3000 спутников на орбите.
Напомним, недавно компания миллиардера Илона Маска SpaceX осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 с 56 спутниками Starlink.
Также сообщалось, что компания SpaceX представила тариф Starlink Roam, позволяющий получить доступ к интернету практически с любой точки планеты.