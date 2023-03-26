Конкурент Starlink запустил в космос более 600 спутников для глобального интернета

OneWeb завершила формирование первого флота интернет-спутников

Компания OneWeb запустила последние 36 спутников из своего первоначального "созвездия" из 616 спутников. Это позволит конкуренту Starlink Илона Маска предложить глобальное широкополосное покрытие уже в этом году.

Об этом пишет Bloomberg.

Первый флот интернет-спутников OneWeb

По словам генерального директора компании Нила Мастерсона, сейчас OneWeb располагает достаточно скоростными космическими аппаратами на орбите, чтобы в мае предложить широкополосный доступ для бизнеса и правительственных клиентов в 48 штатах США, а до конца 2023 года — глобальное покрытие.

Космическая гонка

Издание отмечает, что запуск является важной вехой в новой космической гонке, которая имеет целью опоясать Землю тысячами низколетающих космических аппаратов для широкополосной связи.

OneWeb является второй по величине низкоорбитальной системой после Starlink. Флот, которым управляет и запускает компания Маска, имеет более 3000 спутников на орбите.

Напомним, недавно компания миллиардера Илона Маска SpaceX осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 с 56 спутниками Starlink.

Также сообщалось, что компания SpaceX представила тариф Starlink Roam, позволяющий получить доступ к интернету практически с любой точки планеты.