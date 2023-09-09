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iPhone 15 Pro Max: его стоимость может шокировать

9 сентября 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
iPhone 15 Pro Max: его стоимость может шокировать
Телефоны Apple. Фото: Ice Universe
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Поклонники корпорации Apple ждут, когда на рынке появятся iPhone 15. Впрочем, эксперты уже сейчас предупреждают, что стоимость новинки может откровенно шокировать.

Издание Т3 обнародовало возможную цену последнего смартфона. Стоимость iPhone 15 Pro Max может достичь $2000.

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iPhone 15 Pro

12 сентября Apple представит новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.

Также аналитики издания отмечают, что iPhone 15 Pro Max может стать первым iPhone, который пересечет отметку в 2000 долларов.

Эксперты объясняют, почему такая цена. Кроме очевидных инфляционных факторов есть еще несколько причин ожидаемого роста цен.

  • Многие ожидают, что iPhone 15 будут изготовлены из титана. Несмотря на то, что он прочнее и легче стандартного алюминия, он также дороже.
  • Есть также информация, что перископическая линза может найти свой путь в iPhone 15 Pro Max, предлагая значительно улучшенный оптический зум.

Напомним, за неделю до официального представления iPhone 15 в сети появились фотографии девайсов. Их опубликовали пользователи китайской соцсети Weibo.

Также стало известно, что новый iPhone 15 получит самый большой объем оперативной памяти.

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