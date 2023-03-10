Apple запускает новую платформу для прослушивания музыки

На стриминговом сервисе будет больше классической музыки

Корпорация Apple в скором времени запустит новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical. Известно, что премьера намечена на 28 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте.

Подробности

Новое приложение можно будет скачать через App Store. Новое приложение будет более широким и подробным взглядом на классическую музыку, чем Apple Music или другие основные музыкальные сервисы.

Известно, что Apple Music Classical будет работать по основной подписке Apple Music, музыка в каталоге будет доступна с функцией пространственного аудио с битрейтом 192 кб/с. В приложении будут сотни плейлистов и тысячи эксклюзивных альбомов, а также биографии композиторов и руководства.

Сначала приложение будет доступно только на iPhone позже планируется добавить его и к телефонам с системой Android.

Напомним, ранее мы писали, что Apple представили iPhone в желтом цвете. Речь идет об iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а вот для моделей 14 Pro и 14 Pro Max новой расцветки не предусмотрено.

Напомним, ранее компания уже презентовала смартфоны в желтом цвете. Среди них были iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5c.