Apple запускает новую платформу для прослушивания музыки
Корпорация Apple в скором времени запустит новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical. Известно, что премьера намечена на 28 марта.
Об этом сообщается на официальном сайте.
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Подробности
Новое приложение можно будет скачать через App Store. Новое приложение будет более широким и подробным взглядом на классическую музыку, чем Apple Music или другие основные музыкальные сервисы.
Известно, что Apple Music Classical будет работать по основной подписке Apple Music, музыка в каталоге будет доступна с функцией пространственного аудио с битрейтом 192 кб/с. В приложении будут сотни плейлистов и тысячи эксклюзивных альбомов, а также биографии композиторов и руководства.
Сначала приложение будет доступно только на iPhone позже планируется добавить его и к телефонам с системой Android.
Напомним, ранее мы писали, что Apple представили iPhone в желтом цвете. Речь идет об iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а вот для моделей 14 Pro и 14 Pro Max новой расцветки не предусмотрено.
Напомним, ранее компания уже презентовала смартфоны в желтом цвете. Среди них были iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5c.