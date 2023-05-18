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Apple выпустит в продажу "прозрачные" наушники: чем они круче Airpods Pro

18 мая 2023 16:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Apple выпустит в продажу "прозрачные" наушники: чем они круче Airpods Pro
Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds. Фото: Apple
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Компания Apple официально представила беспроводные наушники Beats Studio Buds+ с улучшенными характеристиками и несколькими цветовыми вариантами. Модель стоит на 100 долларов дешевле AirPods Pro 2.

Об этом сообщает пресс-служба Apple.

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Наушники почти ничем не отличаются от предшественников, но разработчики улучшили посадку, совершили активное шумоподавление и качество звонков, а также улучшили зарядку: теперь батарея держит 36 часов.

Studio Buds+ используют собственную платформу второго поколения "Beats Proprietary Platform", которая предлагает многие из тех же функций, что и наушники с фирменными чипами Apple. Это ожидание фразы "Привет, Siri", поддержка "Локатора", автоматическое переключение устройств через iCloud и обновление "по воздуху". Ряд аналогичных функций поддерживается и для Android.

Кейс заряжается через USB-C и не поддерживает беспроводную зарядку. Полная зарядка чехла и наушников занимает два часа, однако 5-минутная функция Fast Fuel обеспечивает до часа автономной работы при низком уровне заряда.

Наушники доступны в трех цветах: прозрачный, черный и цвет слоновой кости.

  • Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds в прозрачном цвете. Фото: Apple
  • Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds в черном цвете. Фото: Apple
  • Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds цвета слоновой кости. Фото: Apple
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Сколько стоят наушники

Стоимость Beats Studio Buds+ составляет 169,99 долларов, что на 20 долларов дороже первого поколения. Теперь они доступны только в США, Канаде и Китае, но в будущем список стран для продаж расширится.

Напомним, недавно Apple разработала дизайн будущего чехла для AirPods со встроенным сенсорным экраном. Это позволит пользователям управлять источниками звука и взаимодействовать с приложениями, связанными с подключенными устройствами.

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