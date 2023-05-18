Apple выпустит в продажу "прозрачные" наушники: чем они круче Airpods Pro

Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds. Фото: Apple

Компания Apple официально представила беспроводные наушники Beats Studio Buds+ с улучшенными характеристиками и несколькими цветовыми вариантами. Модель стоит на 100 долларов дешевле AirPods Pro 2.

Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Читайте также:

В чем особенность новых наушников

Наушники почти ничем не отличаются от предшественников, но разработчики улучшили посадку, совершили активное шумоподавление и качество звонков, а также улучшили зарядку: теперь батарея держит 36 часов.

Studio Buds+ используют собственную платформу второго поколения "Beats Proprietary Platform", которая предлагает многие из тех же функций, что и наушники с фирменными чипами Apple. Это ожидание фразы "Привет, Siri", поддержка "Локатора", автоматическое переключение устройств через iCloud и обновление "по воздуху". Ряд аналогичных функций поддерживается и для Android.

Кейс заряжается через USB-C и не поддерживает беспроводную зарядку. Полная зарядка чехла и наушников занимает два часа, однако 5-минутная функция Fast Fuel обеспечивает до часа автономной работы при низком уровне заряда.

Наушники доступны в трех цветах: прозрачный, черный и цвет слоновой кости.

Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds в прозрачном цвете. Фото: Apple

Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds в черном цвете. Фото: Apple

Новые "прозрачные" наушники Beats Studio Buds цвета слоновой кости. Фото: Apple 1/3 _ 3

Сколько стоят наушники

Стоимость Beats Studio Buds+ составляет 169,99 долларов, что на 20 долларов дороже первого поколения. Теперь они доступны только в США, Канаде и Китае, но в будущем список стран для продаж расширится.

Напомним, недавно Apple разработала дизайн будущего чехла для AirPods со встроенным сенсорным экраном. Это позволит пользователям управлять источниками звука и взаимодействовать с приложениями, связанными с подключенными устройствами.