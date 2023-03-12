Российский банк ВТБ маскировал в App Store собственное приложение, но его удалили

Apple удалила из App Store замаскированное приложение российского банка ВТБ
Компания Apple удалила из App Store приложение российского банка ВТБ. Разработчики маскировали его под ресторанный справочник.
Об этом информирует российское издание "Медуза".
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Подробности
Отмечается, что копия приложения российского банка ВТБ появилась на App Store 1 марта, однако интересно, что разработчики замаскировали его под ресторанный справочник. Само приложение называлось "Все просто", а в его описании говорилось, что он позволяет следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов.
Чтобы приложение не удалили, пользователи в отзывах просили не упоминать "известную аббревиатуру из трех букв" — ВТБ, однако Apple все-таки его удалили.
Как известно, компания удалила приложение "ВТБ Онлайн" из App Store после того, как в феврале 2022 года США объявили о санкциях против россии из-за вторжения в Украину.
Напомним, недавно мы писали, что Apple прекращает гарантийное обслуживание своих компьютеров и планшетов в россии.
Отметим, что Apple стала одной из первых международных компаний, остановивших поставки своей продукции в россию после начала полномасштабной войны. В то же время, ограничили использование Apple Pay и других сервисов, а также запретили адаптировать iPhone 14 под российские сети.