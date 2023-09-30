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Американские инженеры создали миниатюрного робота, который может работать на радиоволнах

30 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Американские инженеры создали миниатюрного робота, который может работать на радиоволнах
Миниатюрный робот от инженеров США. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Миниатюрного робота создали инженеры США. Сам робот MilliMobile величиной с монетку и весит как изюминка.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Миниатюрный робот

Ученые из Университета Вашингтона (США) заявляют, что робот может ездить по разным поверхностям, таким как бетон или набитая почва, и перевозить такое оборудование, как камера или датчики, втрое превышающие собственный вес.

Он содержит накопитель энергии и четыре колеса. Может двигаться со скоростью до 10 метров в час.

Свою работу исследователи планируют представить на конференции ACM MobiCom 2023 в Мадриде в Испании 2 октября.

Напомним, компания по производству роботов Agility Robotics планирует запустить фабрику RoboFab в Салеме, штат Орегон, для массового выпуска гуманоидных роботов под названием Digit. Производственный объем составит до 10 тысяч роботов в год.

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