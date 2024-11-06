Увольнение из рядов ВСУ — необходимость обращения в ТЦК, зачем это уволенному

Уволенные из армии военнослужащие. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Военнослужащие, уволенные из рядов ВСУ и исключенные из воинского учета, должны после увольнения посетить территориальный центр комплектования. Это нужно для того, чтобы поставить в военный билет отметку об исключении из учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Уведомление ТЦК

В ситуации, когда военнослужащий увольняется из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья (ВВК сочтет его непригодным к военной службе), территориальные центры комплектования, где до мобилизации стояли на учете эти военные, извещаются об этом процессе.

В ТЦК направляются первые экземпляры личных дел этих военнослужащих.

Зачем исключенным из учета посещать ТЦК

Сам военнослужащий тоже должен обратиться в территориальный центр комплектования после увольнения из армии, даже если его исключили из военного учета.

"Нужно обратиться в ТЦК и получить отметку об исключениях из военного учета", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие основания для увольнения из ВСУ действуют на период действия военного положения.

Добавим, мы сообщали, какие выплаты предоставляются военнослужащим, увольняемым из рядов Вооруженных сил Украины.