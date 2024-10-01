Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Снятие с воинского учета — как получить в ТЦК справку об этом arrow

Снятие с воинского учета — как получить в ТЦК справку об этом

1 октября 2024 14:08
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет – как получить справку в ТЦК
Военнообязанные граждане в ТЦК. Фото: ЖОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, желающие сняться с воинского учета, должны предоставить в ТЦК соответствующий набор документов. Также в условиях войны нужно пройти процесс обновления обновленных данных, военно-врачебную комиссию и, возможно, выявление оснований для отсрочки.

Об этом рассказали правоведы юридической компании INSEININ.

Читайте также:

Документы для снятия с военного учета

Военнообязанный гражданин, состоящий на воинском учете, может сняться с военного учета в своем ТЦК по разным причинам.

Для этого он должен предоставить в территориальный центр комплектования следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код;
  • выписка из демографического реестра о месте регистрации;
  • военно-учетный документ.

Если гражданин уезжает за границу, нужно добавить еще документы:

  • разрешение с Миграционной службы о выезде за границу на ПМЖ (если выезжать за пределы государства сроком от 3-х месяцев);
  • документы, подтверждающие право пребывания в других странах (паспорт, вид и т.д.).

Какие процедуры нужно пройти перед снятием с воинского учета

Юристы отметили, что во время всеобщей мобилизации процесса снятия с воинского учета предшествуют все мобилизационные процедуры.

Речь идет о:

  • обновления учетных данных;
  • прохождении ВВК;
  • обнаружении оснований для отсрочки.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских граждан имеет право на снятие с воинского учета.

Также мы писали о том, могут ли вернуть на воинский учет тех, кто был исключен из воинского учета.

военный учет мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:22 Новая почта изменила правила работы в одной из стран ЕС — детали

14:18 Во Львове снова не избрали меру пресечения Стахиву — какая причина

14:17 Энергоатом на 12 дней раньше подсоединил энергоблок в энергосистему

14:08 Снятие с воинского учета — как получить в ТЦК справку об этом

14:08 Россияне приближаются к центру Угледара — ОВА

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:07 США работают над разблокировкой займа для Украины — о какой сумме идет речь

14:06 Легендарному пилоту "Джусу" посмертно присвоили звание Герой Украины

13:58 Они стояли за нас и свободу до конца — в Одессе почтили защитников Украины

13:52 Пора одеваться потеплее — прогноз погоды в Киеве на завтра

13:48 Повышение налогов в Украине с 1 октября — как изменятся ставки

14:22 Новая почта изменила правила работы в одной из стран ЕС — детали

14:18 Во Львове снова не избрали меру пресечения Стахиву — какая причина

14:17 Энергоатом на 12 дней раньше подсоединил энергоблок в энергосистему

14:08 Снятие с воинского учета — как получить в ТЦК справку об этом

14:08 Россияне приближаются к центру Угледара — ОВА

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:07 США работают над разблокировкой займа для Украины — о какой сумме идет речь

14:06 Легендарному пилоту "Джусу" посмертно присвоили звание Герой Украины

13:58 Они стояли за нас и свободу до конца — в Одессе почтили защитников Украины

13:52 Пора одеваться потеплее — прогноз погоды в Киеве на завтра

13:48 Повышение налогов в Украине с 1 октября — как изменятся ставки

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября