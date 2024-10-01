Военный учет – как получить справку в ТЦК

Снятие с воинского учета — как получить в ТЦК справку об этом
Военнообязанные граждане, желающие сняться с воинского учета, должны предоставить в ТЦК соответствующий набор документов. Также в условиях войны нужно пройти процесс обновления обновленных данных, военно-врачебную комиссию и, возможно, выявление оснований для отсрочки.
Об этом рассказали правоведы юридической компании INSEININ.
Документы для снятия с военного учета
Военнообязанный гражданин, состоящий на воинском учете, может сняться с военного учета в своем ТЦК по разным причинам.
Для этого он должен предоставить в территориальный центр комплектования следующие документы:
- паспорт и идентификационный код;
- выписка из демографического реестра о месте регистрации;
- военно-учетный документ.
Если гражданин уезжает за границу, нужно добавить еще документы:
- разрешение с Миграционной службы о выезде за границу на ПМЖ (если выезжать за пределы государства сроком от 3-х месяцев);
- документы, подтверждающие право пребывания в других странах (паспорт, вид и т.д.).
Какие процедуры нужно пройти перед снятием с воинского учета
Юристы отметили, что во время всеобщей мобилизации процесса снятия с воинского учета предшествуют все мобилизационные процедуры.
Речь идет о:
- обновления учетных данных;
- прохождении ВВК;
- обнаружении оснований для отсрочки.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских граждан имеет право на снятие с воинского учета.
Также мы писали о том, могут ли вернуть на воинский учет тех, кто был исключен из воинского учета.
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