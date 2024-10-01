Военный учет – как получить справку в ТЦК

Военнообязанные граждане в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Военнообязанные граждане, желающие сняться с воинского учета, должны предоставить в ТЦК соответствующий набор документов. Также в условиях войны нужно пройти процесс обновления обновленных данных, военно-врачебную комиссию и, возможно, выявление оснований для отсрочки.

Об этом рассказали правоведы юридической компании INSEININ.

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Документы для снятия с военного учета

Военнообязанный гражданин, состоящий на воинском учете, может сняться с военного учета в своем ТЦК по разным причинам.

Для этого он должен предоставить в территориальный центр комплектования следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

выписка из демографического реестра о месте регистрации;

военно-учетный документ.

Если гражданин уезжает за границу, нужно добавить еще документы:

разрешение с Миграционной службы о выезде за границу на ПМЖ (если выезжать за пределы государства сроком от 3-х месяцев);

документы, подтверждающие право пребывания в других странах (паспорт, вид и т.д.).

Какие процедуры нужно пройти перед снятием с воинского учета

Юристы отметили, что во время всеобщей мобилизации процесса снятия с воинского учета предшествуют все мобилизационные процедуры.

Речь идет о:

обновления учетных данных;

прохождении ВВК;

обнаружении оснований для отсрочки.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских граждан имеет право на снятие с воинского учета.

Также мы писали о том, могут ли вернуть на воинский учет тех, кто был исключен из воинского учета.