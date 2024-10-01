Військовий облік - як отримати довідку у ТЦК

Зняття з військового обліку — як отримати у ТЦК довідку про це
Військовозобов’язані громадяни, які хочуть знятися з військового обліку, мають надати до ТЦК відповідний набір документів. Також в умовах війни треба пройти процес оновлення оновлених даних, військово-лікарську комісію та, можливо, виявлення підстав для відстрочки.
Про це розповіли правознавці юридичної компанії INSEININ.
Документи для зняття з військового обліку
Військовозобов’язаний громадянин, який перебуває на військовому обліку, може знятися з військового обліку у своєму ТЦК з різних причин.
Для цього він має надати до територіального центру комплектування наступні документи:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- витяг з демографічного реєстру про місце реєстрації;
- військово-обліковий документ.
Якщо цей громадянин виїжджає за кордон, потрібно додати ще документи:
- дозвіл з Міграційної служби про виїзд за кордон на ПМП (якщо виїжджати за межі держави строком від 3-х місяців);
- документи, які підтверджують право перебування в інших країнах (паспорт, посвідка тощо).
Які процедури треба пройти перед зняттям з військового обліку
Юристи зазначили, що під час загальної мобілізації процесу зняття з військового обліку передують усі мобілізаційні процедури.
Йдеться про:
- оновлення облікових даних;
- проходження ВЛК;
- виявлення підстав для відстрочки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українських громадян має право на зняття з військового обліку.
Також ми писали про те, чи можуть повернути на військовий облік тих, хто був виключений з військового обліку.
Читайте Новини.LIVE!