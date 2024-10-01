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Зняття з військового обліку — як отримати у ТЦК довідку про це

1 жовтня 2024 14:08
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік - як отримати довідку у ТЦК
Військовозобов’язані громадяни у ТЦК. Фото: ЖОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни, які хочуть знятися з військового обліку, мають надати до ТЦК відповідний набір документів. Також в умовах війни треба пройти процес оновлення оновлених даних, військово-лікарську комісію та, можливо, виявлення підстав для відстрочки.

Про це розповіли правознавці юридичної компанії INSEININ.

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Документи для зняття з військового обліку

Військовозобов’язаний громадянин, який перебуває на військовому обліку, може знятися з військового обліку у своєму ТЦК з різних причин.

Для цього він має надати до територіального центру комплектування наступні документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • витяг з демографічного реєстру про місце реєстрації;
  • військово-обліковий документ.

Якщо цей громадянин виїжджає за кордон, потрібно додати ще документи:

  • дозвіл з Міграційної служби про виїзд за кордон на ПМП (якщо виїжджати за межі держави строком від 3-х місяців);
  • документи, які підтверджують право перебування в інших країнах (паспорт, посвідка тощо).

Які процедури треба пройти перед зняттям з військового обліку

Юристи зазначили, що під час загальної мобілізації процесу зняття з військового обліку передують усі мобілізаційні процедури.

Йдеться про:

  • оновлення облікових даних;
  • проходження ВЛК;
  • виявлення підстав для відстрочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українських громадян має право на зняття з військового обліку.

Також ми писали про те, чи можуть повернути на військовий облік тих, хто був виключений з військового обліку.

військовий облік мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП

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