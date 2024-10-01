Військовий облік - як отримати довідку у ТЦК

Військовозобов’язані громадяни у ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які хочуть знятися з військового обліку, мають надати до ТЦК відповідний набір документів. Також в умовах війни треба пройти процес оновлення оновлених даних, військово-лікарську комісію та, можливо, виявлення підстав для відстрочки.

Про це розповіли правознавці юридичної компанії INSEININ.

Читайте також:

Документи для зняття з військового обліку

Військовозобов’язаний громадянин, який перебуває на військовому обліку, може знятися з військового обліку у своєму ТЦК з різних причин.

Для цього він має надати до територіального центру комплектування наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

витяг з демографічного реєстру про місце реєстрації;

військово-обліковий документ.

Якщо цей громадянин виїжджає за кордон, потрібно додати ще документи:

дозвіл з Міграційної служби про виїзд за кордон на ПМП (якщо виїжджати за межі держави строком від 3-х місяців);

документи, які підтверджують право перебування в інших країнах (паспорт, посвідка тощо).

Які процедури треба пройти перед зняттям з військового обліку

Юристи зазначили, що під час загальної мобілізації процесу зняття з військового обліку передують усі мобілізаційні процедури.

Йдеться про:

оновлення облікових даних;

проходження ВЛК;

виявлення підстав для відстрочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українських громадян має право на зняття з військового обліку.

Також ми писали про те, чи можуть повернути на військовий облік тих, хто був виключений з військового обліку.