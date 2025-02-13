Военно-врачебная комиссия в чужом ТЦК - можно ли пройти ВВК по месту работы, а не прописки

На военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин зарегистрирован и работает в разных регионах, то пройти ВВК он может только в том ТЦК, где находится на воинском учете. По месту же работы пройти комиссию можно будет только после того, как гражданин станет в этом ТЦК на воинский учет, не раньше.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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ВВК — только по месту регистрации

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась — может ли ее муж, который зарегистрирован и состоит на воинском учете в одной области, а работает в другой, пройти военно-врачебную комиссию по месту работы.

"Муж должен был пройти ВВК в ТЦК по месту пребывания на воинском учете, то есть по месту регистрации", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Когда ВВК по месту работы возможно — что надо сделать

Впрочем, подчеркнул юрист, существует вариант, когда чужой ТЦК может разрешить пройти военно-врачебную комиссию у него.

"Если же его уже направили на ВВК по месту работы, то этот ТЦК сначала должен был взять мужчину на воинский учет, а уже потом направлять на прохождение ВВК", — пояснил Айвазян.

Поэтому пройти военно-врачебную комиссию не по месту регистрации невозможно, сначала надо стать на учет в том ТЦК, где хочешь пройти ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли самостоятельно идти на повторную военно-врачебную комиссию, если имеешь бронирование от мобилизации.

Также мы сообщали о том, как можно обжаловать неправомерные, по мнению военнообязанного, результаты ВВК.