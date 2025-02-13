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ВЛК за місцем роботи — чи має право ТЦК відмовити

13 лютого 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військово-лікарська комісія у чужому ТЦК - чи можна пройти ВЛК за місцем роботи, а не прописки
На військово-лікарській комісії. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовозобов’язаний громадянин зареєстрований та працює у різних регіонах, то пройти ВЛК він може тільки у тому ТЦК, де перебуває на військовому обліку. За місцем же роботи пройти комісію можна буде тільки після того, як громадянин стане у цьому ТЦК на військовий облік, не раніше.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК — тільки за місцем реєстрації

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася — чи може її чоловік, який зареєстрований і перебуває на військовому обліку в одній області, а працює у іншій, пройти військово-лікарську комісію за місцем роботи.

"Чоловік повинен був пройти ВЛК в ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, тобто за місцем реєстрації", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Коли ВЛК за місцем роботи можливе — що треба зробити

Втім, підкреслив юрист, існує варіант, коли чужий ТЦК може дозволити пройти військово-лікарську комісю у нього.

"Якщо ж його вже направили на ВЛК за місцем роботи, то цей ТЦК спочатку повинен був взяти чоловіка на військовий облік, а вже потім направляти на проходження ВЛК", — пояснив Айвазян.

Тож пройти військово-лікарську комісію не за місцем реєстрації неможливо, спочатку треба стати на облік у тому ТЦК, де хочеш пройти ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба самостійно йти на повторну військово-лікарську комісію, якщо маєш бронювання від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, як можна оскаржити неправомірні, на думку військовозобов’язаного, результати ВЛК.

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