Оформление отсрочки для многодетных в Резерв – кто имеет право на оформление

Многодетный отец с детьми. Фото: Depositphotos

Военнообязанные многодетные родители имеют право на оформление отсрочки от мобилизации. Но только те, у кого все несовершеннолетние дети рождены в одном браке, могут оформить отсрочку в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, военнообязанные граждане, у которых трое или более детей, не достигших 18-летия, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка будет действовать до того момента, пока самому старшему ребенку не исполнится 18 лет.

Кто из многодетных может оформить отсрочку в "Резерв+"

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что проще всего оформить отсрочку по такой причине гражданину, у которого все трое детей родились в одном официальном браке.

Такой гражданин может даже оформить отсрочку от мобилизации через мобильное приложение "Резерв+".

Всем другим многодетным родителям придется обосновывать свое основание для отсрочки через суд. Только после положительного судебного решения ТЦК может предоставить гражданам отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, какие три причины лишат многодетных родителей отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, как долго длится отсрочка для многодетного отца.