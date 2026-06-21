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В ТЦК сообщили, кто обязательно должен пройти ВЛК

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 07:30
В ТЦК сообщили, кто обязательно должен пройти ВЛК
Военно-медицинская комиссия. Фото: dialog.ua

В Украине продолжается военное положение, а это означает, что пять категорий граждан обязаны пройти ВВК. Среди таких лиц — бывшие «ограниченно годные», выпускницы медицинских вузов и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Кто обязан проходить ВЛК

На странице в Facebook Житомирский ОТЦК сообщил, что во время военного положения ВВК обязательно проходят следующие категории граждан:

  • Военнообязанные все, кого направляет ТЦК (в частности, по повестке или направлению), обязаны пройти медицинский осмотр;
  • Бывшие "ограниченно годные" — лица, которые ранее имели статус "ограниченно годен в военное время" и не прошли повторный медосмотр после изменений в законодательстве в 2024 году, также подлежат обязательному прохождению военно-врачебной комиссии;
  • Кандидаты на контрактную службу — граждане, добровольно поступающие на военную службу по контракту, также должны проходить ВВК;
  • Военнослужащие в частности, те лица, которым необходимо повторно оценить состояние здоровья (после ранения или существенных изменений в самочувствии);
  • также в перечень входит отдельная категория женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. В частности, женщины, завершившие обучение после 2025 года, должны встать на воинский учет, пройти ВВК в течение 60 дней и оформить воинско-учетные документы.

"ВВК — это обязательная процедура для определенных законом категорий, которая устанавливает годность к военной службе и состояние здоровья. Важно: в каждом случае направление и порядок прохождения определяются соответствующими органами воинского учета и законодательством Украины", — добавили в ТЦК.

Кому треба обов'язково пройти ВЛК
Пост Житомирского ОТЦК. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, гражданин с отсрочкой от мобилизации не должен проходить ВВК. Однако на практике встреча с ТЦК и просроченная ВВК может закончиться повесткой или визитом в здание ТЦК.

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Также мы писали, что ВВК не требуется для оформления отсрочки от мобилизации. Поэтому требование руководства предприятия не имеет законного обоснования. Однако иногда такие случаи бывают, и тогда гражданам придется самим решать, идти ли в ТЦК.

война в Украине ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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