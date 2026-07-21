В ТЦК провели более 560 внеплановых проверок: выявлено сотни нарушений
Военная служба правопорядка провела по всей Украине 561 внеплановую проверку территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о тех ТЦК, деятельность которых ранее изучала Временная следственная комиссия Верховной Рады. По их результатам выявлено 208 нарушений законодательства и служебных распоряжений.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Новини.LIVE.
По итогам проверок составлено 101 протокол об административных правонарушениях
Как отметил Гончаренко, в период с декабря 2025 года по июнь 2026 года Военная служба правопорядка провела 561 внеплановую проверку ТЦК. В ходе них было зафиксировано 208 нарушений требований законодательства и распорядительных документов.
"Выявленные правонарушения в основном касались проводимых мероприятий по оповещению военнообязанных, проверок их военно-учетных документов без использования средств видеофиксации, а также несоблюдения установленного порядка выгрузки и хранения видеозаписей", — говорится в сообщении.
По итогам проверок уполномоченные лица составили 101 протокол об административных правонарушениях.
Кроме того, по словам депутата, было направлено уведомление о возможном совершении уголовного правонарушения по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Как писали Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Сухопутные войска и территориальные центры комплектования, находящиеся в его вертикали управления, готовы к изменениям и поддерживают реформирование системы мобилизации. По его словам, представители ТЦК участвуют в заседаниях ВСК Верховной Рады, передают информацию об обнаруженных нарушениях в ГБР и выступают за привлечение полиции к реагированию на такие случаи.
Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые военнообязанные после уплаты штрафа через приложение "Резерв+" вновь получают уведомления о том, что находятся в розыске ТЦК. Юристы отмечают, что это может быть как техническим сбоем, так и следствием неправомерных действий территориального центра комплектования. В таком случае советуют обратиться в службу технической поддержки "Резерв+", подать заявление в ТЦК, а в случае отказа — обжаловать действия центра в суде.
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