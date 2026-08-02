В Смеле люди в военной форме выломали дверь дома: комментарий ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Укрінформ

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Смеле Черкасской области произошел инцидент с участием людей в военной форме. Видео распространили в сети, утверждая, что к нарушению причастны представители ТЦК. Военкомат начал служебную проверку.

Об этом 31 июля сообщил Черкасский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Что известно об инциденте

Люди в военной форме выломали дверь частного жилого дома. По словам автора видео, неизвестные думали, что хозяев нет дома, но застали женщину, которая засняла нарушение на камеру своего телефона. После этого фигуранты скрылись.

В региональном военкомате уверяют: если факт превышения служебных полномочий докажут, виновных привлекут к ответственности. О результатах проверки сообщат дополнительно.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генпрокурора и Главное управление Нацполиции в Черниговской области сообщал, что в Черниговской области сотрудник ТЦК и СП фиктивно мобилизовал 21 военнообязанного. Представитель военкомата вносил ложные данные в систему "Оберіг". Нарушителю грозит до шести лет тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГБР сообщал о проведении спецоперации "Честный призыв". Правоохранители проверяли, нет ли в военкоматах коррупции, не способствуют ли представители ТЦК уклонению от мобилизации и не превышают ли они служебные полномочия. Следственные действия провели в более чем сотни ТЦК и СП в разных регионах Украины.