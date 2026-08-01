Начальник ТЦК в Черниговской области фиктивно мобилизовал 21 военнообязанного

Задержание начальника РТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

В Черниговской области правоохранители разоблачили начальника районного ТЦК и СП. Чиновник искусственно выполнял план мобилизации: вносил в систему "Оберіг" ложные данные о якобы призыве военнообязанных мужчин. В результате таких махинаций 21 человек получил фиктивный статус мобилизованного, хотя на самом деле не проходил службу.

Об этом 30 июля сообщили Офис генерального прокурора и Главное управление Национальной полиции Украины в Черниговской области, передает Новини.LIVE.

Как работала схема и что ждет чиновника

Следователи установили, что в мае текущего года глава районного ТЦК воспользовался собственным доступом к реестру "Оберіг" и в течение длительного времени вносил туда вымышленные данные. Согласно документам, он «направлял» мужчин в боевую воинскую часть ВСУ. Представители этой части в ходе проверки подтвердили, что ни одного из указанных граждан в списки личного состава не зачисляли.

Чиновника задержали 23 июля в Одессе. Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном изменении данных в автоматизированной системе. Суд поместил его под стражу, но в настоящее время фигурант находится на свободе, так как за него внесли залог в размере двух миллионов гривен. За содеянное начальнику РТЦК и СП грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, его могут на срок до трех лет лишить права занимать определенные должности.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что священнослужитель Свидетелей Иеговы из-за религиозных убеждений отказался служить в армии. Мужчина заявил, что имеет право на альтернативную службу, но суд с этим не согласился. Нарушителю назначили испытательный срок.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП писал, что с 1 августа у военнообязанных могут измениться данные в электронном военно-учетном документе. Работникам с отсрочкой следует проверить ее действительность. Работодатели должны обновить списки персонального воинского учёта.