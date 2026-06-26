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Главная ТЦК В Франковской области судили мужчину с инвалидностью за неявку в ТЦК

В Франковской области судили мужчину с инвалидностью за неявку в ТЦК

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Дата публикации 26 июня 2026 10:02
В Ивано-Франковской области мужчина с инвалидностью не явился по повестке в ТЦК: его привлекли к суду
Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

В Ивано-Франковской области суд рассмотрел дело мужчины, который не явился в территориальный центр комплектования по повестке. Несмотря на то, что по заключению ВЛК он был признан годным к службе, он не прибыл в назначенное время для отправки в воинскую часть. Суд вынес приговор с испытательным сроком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Городенковский районный суд Ивано-Франковской области.

Мужчина с инвалидностью не явился по повестке в ТЦК: решение суда

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Речь идет об уголовном правонарушении по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Как установил суд, 15 июля 2024 года мужчина прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе в военных частях обеспечения. Уже 6 ноября 2024 года он получил разъяснения относительно повестки о явке в ТЦК для отправки, однако отказался ее принимать и покинул помещение центра.

После этого сотрудники ТЦК составили акт об отказе от получения повестки. В назначенное время мужчина в центр не явился, чем, согласно материалам дела, уклонился от призыва.

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В суде обвиняемый сначала не признавал вину, однако впоследствии полностью её признал и раскаялся. Он отметил, что имеет инвалидность III группы, просил не назначать реальное лишение свободы и сообщил, что ранее его направляли в воинские части, но возвращали из-за состояния здоровья.

Вину также подтвердили показания сотрудников ТЦК и письменные доказательства: акт об отказе от повестки, рапорт, поименный список на отправку и медицинские документы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы. В то же время его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Кроме того, на осужденного возложены обязательства: периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, не выезжать за пределы Украины без разрешения и выполнять пробационную программу.

Новини.LIVE сообщали, что военнообязанный после получения мобилизационного распоряжения должен явиться в ТЦК в установленное время. Даже если позже оформлена отсрочка, обязанность уведомить или обратиться в центр комплектования остается. Юристы подчеркивают, что игнорировать вызов нельзя.

Новини.LIVE также писали, что отец-одиночка может получить отсрочку от мобилизации при условии подтверждения своего статуса документами. ТЦК требует официальные документы, подтверждающие отсутствие матери ребенка или невозможность её участия в воспитании. Без надлежащего оформления отсрочки мужчину могут мобилизовать даже при наличии оснований.

Ивано-Франковская область повестки ТЦК и СП
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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