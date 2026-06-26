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Главная ТЦК Боевая повестка учителю: юрист объяснил, зачем нужно идти в ТЦК

Боевая повестка учителю: юрист объяснил, зачем нужно идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 00:30
Боевая повестка учителю: юрист объяснил, зачем нужно идти в ТЦК
Очередь у ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин получил призывную повестку, он должен явиться в ТЦК в указанную дату. Однако если после получения мобилизационного распоряжения он оформил отсрочку, мобилизовать его не имеют права. Но явиться в ТЦК всё равно необходимо.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды повесток в Украине

В украинском военном законодательстве определены несколько видов повесток, которые ТЦК могут направлять военнообязанным гражданам. Часть из них касается как процесса мобилизации, так и воинского учета.

Такие повестки фактически являются вызовом гражданина в ТЦК. Вызывать гражданина в центр комплектования для уточнения военно-учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Кроме того, существует особый вид повесток, мобилизационное распоряжение. Эта повестка, которую ещё называют боевой, используется в особый период для проведения мобилизации.

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В ЦКК необходимо явиться. Или написать письмо

К юристам обратился гражданин, который уже получил боевую повестку. Но после этого он завершил процесс получения отсрочки, устроившись на работу в школу на педагогическую должность.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. Юристы, комментируя этот случай, подчеркнули, что связаться с территориальным центром комплектования в любом случае необходимо.

Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул: "Вам нужно явиться в ТЦК до даты, указанной в боевой повестке, чтобы аннулировать боевое распоряжение. Либо вы можете уведомить ТЦК по почте, отправив обращение, в котором укажите, что вы не явитесь по боевой повестке по той причине, что у вас есть право на отсрочку. К обращению необходимо приложить копию боевого распоряжения, решение о получении отсрочки или выписку из "Резерв+", где указано право на отсрочку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможно ли оформление бронирования после получения боевой повестки.

Критически важные для украинской экономики предприятия могут бронировать своих работников. Главным препятствием в такой ситуации является розыск ТЦК. А вот в отношении случая, когда гражданин уже получил мобилизационное распоряжение, но не прибыл в центр комплектования, мнения юристов о возможности бронирования разделились.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда должно быть закрыто уголовное дело за неполучение боевой повестки, отправленной по почте.

Игнорирование боевой повестки является уголовным преступлением, и наказание за это нарушение будет соответствующим. Но в некоторых случаях уголовное производство в отношении военнообязанного должно быть прекращено.

отсрочка ТЦК и СП боевая повестка
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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