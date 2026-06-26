На Івано-Франківщині чоловік з інвалідністю не прийшов за повісткою до ТЦК: його судили

Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

На Івано-Франківщині суд розглянув справу чоловіка, який не з’явився до територіального центру комплектування за повісткою. Попри визнання придатним до служби за висновком ВЛК, він не прибув у визначений час для відправки до військової частини. Суд ухвалив вирок із випробувальним терміном.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Городенківський районний суд Івано-Франківської області.

Чоловік з інвалідністю не прийшов за повісткою до ТЦК: рішення суду

Городенківський районний суд Івано-Франківської області визнав винним чоловіка в ухиленні від призову під час мобілізації. Йдеться про кримінальне правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Як встановив суд, 15 липня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення. Вже 6 листопада 2024 року він отримав роз’яснення щодо повістки про явку до ТЦК для відправки, однак відмовився її отримувати та залишив приміщення центру.

Після цього працівники ТЦК склали акт про відмову від отримання повістки. У визначений час чоловік до центру не з’явився, чим, за матеріалами справи, ухилився від призову.

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У суді обвинувачений спочатку не визнавав провину, однак згодом повністю її визнав та розкаявся. Він зазначив, що має інвалідність III групи, просив не призначати реальне позбавлення волі та повідомив, що раніше його направляли до військових частин, але повертали через стан здоров’я.

Вину також підтвердили свідчення працівників ТЦК та письмові докази: акт про відмову від повістки, рапорт, поіменний список на відправку та медичні документи.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік і 6 місяців.

Крім того, на засудженого покладено обов’язки: періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не виїжджати за межі України без дозволу та виконувати пробаційну програму.

Новини.LIVE інформували, що військовозобов’язаний після отримання мобілізаційного розпорядження повинен з’явитися до ТЦК у визначений час. Навіть якщо пізніше оформлено відстрочку, обов’язок повідомити або звернутися до центру комплектування залишається. Юристи наголошують, що ігнорувати виклик не можна.

Новини.LIVE також писали, що батько-одинак може отримати відстрочку від мобілізації за умови підтвердження свого статусу документами. ТЦК вимагає офіційні документи, які підтверджують відсутність матері дитини або неможливість її участі у вихованні. Без належного оформлення відстрочки чоловіка можуть мобілізувати навіть за наявності підстав.