В Днепропетровском ТЦК прокомментировали мобилизацию отца-одиночки

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Днепропетровском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на мобилизацию мужчины, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь. Там сообщили, что у него не было отсрочки. Кроме того, мобилизованного уже отправили в воинскую часть.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского ТЦК, передает Новини.LIVE.

Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге

В ТЦК отметили, что 8 июня мужчине, у которого не было официально оформленной отсрочки, направили повестку о явке 18 июня в Покровско-Терновский районный в городе Кривой Рог ТЦК и СП, но он не явился. Уже после получения повестки 19 июня мужчина через ЦПАУ направил в ТЦК заявление об отсрочке, к которому приложил решение Саксаганского районного суда от 3 июля 2025 года.

"Судом было принято решение о расторжении его брака, определено место жительства малолетней дочери вместе с отцом и установлен факт содержания несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Вопрос, почему гражданин не предоставил решение суда от 3 июля 2025 года вплоть до 19 июня 2026 года, остается открытым", — говорится в сообщении.

Такое решение действительно дает основания для отсрочки.

В то же время при проверке судебного решения через ЦПАУ формулировка об установлении факта содержания несовершеннолетнего ребенка в документе отсутствует.

"Решением Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области от 3 июля 2025 года по делу № 212/5012/24 постановлено: "Расторгнуть брак; после расторжения брака фамилию оставить прежней…", а факт "нахождения несовершеннолетнего ребенка на иждивении" в решении отсутствует", — говорится в сообщении.

Вследствие этого комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки. Кроме того, там сообщили, что сам факт расторжения брака между супругами не свидетельствует о том, что военнообязанный самостоятельно воспитывает их общего несовершеннолетнего ребенка.

"То есть мать, так же как и отец, может и должна воспитывать их общего ребенка. Соответственно, 29 июня 2026 года группой оповещения Покровско-Терновского районного в городе Кривой Рог территориального центра комплектования и социальной поддержки нарушитель правил воинского учета был доставлен в ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Комиссия ВВК признала мужчину годным к военной службе. Его направили в воинскую часть.

Пост Днепропетровского ТЦК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Кривом Роге был мобилизован 34-летний мужчина, который в одиночку воспитывает пятилетнюю дочь. На момент этого ребенок находился в детском саду. Руководителя ТЦК вызвали в Верховную Раду.

Ранее Звягельский горрайонный суд Житомирской области признал военнослужащего виновным в нападении на полицейского, произошедшем на территории ТЦК. Инцидент произошел после того, как правоохранители доставили в ТЦК его сына, который находился в розыске.