Для ТЦК правительство изменило правила транспортировки военнообязанных в воинские части

Правительство Украины утвердило Постановление №916, которое регламентирует новые правила транспортировки мобилизованных из ТЦК в воинские части. Список тех, кого будут транспортировать, теперь полностью в электронном виде.

Что конкретно изменилось в транспортировке из ТЦК в ВЧ

Согласно этому постановлению, формирование списков мобилизованных для направления в воинские части осуществляется через Реестр "Оберег". Списки передаются в электронном виде через систему электронного документооборота.

ТЦК ответственны за составление именного списка, а после подписания этого документа квалифицированной электронной подписью руководителя ТЦК, список направляется по электронной почте или через систему электронного документооборота в назначенную воинскую часть.

Это означает, что процесс передачи списков личного состава мобилизованных теперь полностью цифровой.

