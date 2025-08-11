Для ТЦК правительство изменило правила транспортировки военнообязанных в воинские части

Кабмін изменил правила транспортировки из ТЦК в ВЧ — какие нюансы
Правительство Украины утвердило Постановление №916, которое регламентирует новые правила транспортировки мобилизованных из ТЦК в воинские части. Список тех, кого будут транспортировать, теперь полностью в электронном виде.
Об этом сообщает ТСН.
Что конкретно изменилось в транспортировке из ТЦК в ВЧ
Согласно этому постановлению, формирование списков мобилизованных для направления в воинские части осуществляется через Реестр "Оберег". Списки передаются в электронном виде через систему электронного документооборота.
ТЦК ответственны за составление именного списка, а после подписания этого документа квалифицированной электронной подписью руководителя ТЦК, список направляется по электронной почте или через систему электронного документооборота в назначенную воинскую часть.
Это означает, что процесс передачи списков личного состава мобилизованных теперь полностью цифровой.
