Главная ТЦК Кабмін изменил правила транспортировки из ТЦК в ВЧ — какие нюансы

Кабмін изменил правила транспортировки из ТЦК в ВЧ — какие нюансы

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 01:30
Для ТЦК правительство изменило правила транспортировки военнообязанных в воинские части
Военнослужащие ТЦК Львова. Иллюстративное фото: Львовская ТЦК

Правительство Украины утвердило Постановление №916, которое регламентирует новые правила транспортировки мобилизованных из ТЦК в воинские части. Список тех, кого будут транспортировать, теперь полностью в электронном виде.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Что конкретно изменилось в транспортировке из ТЦК в ВЧ

Согласно этому постановлению, формирование списков мобилизованных для направления в воинские части осуществляется через Реестр "Оберег". Списки передаются в электронном виде через систему электронного документооборота.

ТЦК ответственны за составление именного списка, а после подписания этого документа квалифицированной электронной подписью руководителя ТЦК, список направляется по электронной почте или через систему электронного документооборота в назначенную воинскую часть.

Это означает, что процесс передачи списков личного состава мобилизованных теперь полностью цифровой.

Ранее сообщалось, что теперь штрафы за неявку по повестке в ТЦК можно платить онлайн в приложении "Резерв+". Сейчас такая функция на этапе бета-тестирования.

Также мы ранее писали о том, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации по почте.

мобилизация правительство ТЦК и СП военнообязанные воинская часть
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
