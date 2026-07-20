Суд разрешил вернуть штраф ТЦК: украинец отсудил 17 тысяч грн

Сотрудники ТЦК и суд. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Украинец через суд добился возврата 17 тыс. грн штрафа, наложенного территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Суд пришел к выводу, что после отмены постановления об административном взыскании у государства нет правовых оснований удерживать уплаченные средства. Помимо суммы штрафа, истцу также возместили уплаченный судебный сбор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Хмельницкий горрайонный суд.

Штраф ТЦК отменили: суд обязал вернуть 17 тысяч гривен

Хмельницкий городской районный суд разъяснил, что после отмены постановления о наложении административного штрафа лицо имеет право требовать возврата средств, если они уже были уплачены в государственный бюджет.

В решении суд пришел к выводу, что в таком случае средства считаются необоснованно удержанными, поскольку после отмены постановления отпадает правовое основание для их дальнейшего удержания государством. Именно поэтому они могут быть возвращены на основании статьи 1212 Гражданского кодекса Украины.

Также суд отметил, что к таким правоотношениям не применяется Порядок № 787, который регулирует возврат ошибочно или излишне зачисленных средств в бюджет. Такой вывод соответствует правовой позиции Большой Палаты Верховного Суда.

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Обстоятельства дела

В мае 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки вынес в отношении гражданина постановление о привлечении к административной ответственности и наложил штраф в размере 17 тыс. грн. Мужчина добровольно уплатил его в Государственный бюджет Украины.

Не согласившись с таким решением, он обратился в суд. Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области отменил постановление о привлечении к административной ответственности и прекратил производство по делу. После вступления решения в законную силу правовые основания для дальнейшего удержания уплаченных средств государством отпали.

После этого гражданин подал заявление о возврате средств. Однако его оставили без рассмотрения, посоветовав обратиться в орган, контролирующий взимание соответствующих бюджетных поступлений.

Впоследствии Главное управление Государственной казначейской службы также отказало в возврате средств, сославшись на процедуру, определенную Порядком № 787. После этого мужчина подал иск в суд о взыскании из Государственного бюджета Украины необоснованно удержанных средств.

Позиция Казначейства

Представитель Казначейства просил отказать в удовлетворении иска. Он отмечал, что штраф был зачислен в государственный бюджет законно, а его возврат должен осуществляться в соответствии с Порядком № 787 — по представлению органа, контролирующего взимание соответствующих бюджетных поступлений. По мнению ответчика, именно этот механизм является надлежащим способом возврата средств после отмены постановления об административном взыскании.

Какое решение принял суд

Хмельницкий городской районный суд удовлетворил иск.

В решении указано, что статья 1212 Гражданского кодекса Украины обязывает вернуть имущество или средства, если они были приобретены или сохранены без достаточного правового основания или такое основание впоследствии отпало. Именно такая ситуация сложилась после отмены постановления о наложении административного штрафа.

Суд также учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 8 августа 2023 года по делу №910/5880/21. В ней разъясняется, что Порядок № 787 распространяется только на случаи возврата ошибочно или излишне зачисленных в бюджет средств. В то же время средства, уплаченные во исполнение постановления об административном взыскании, которое впоследствии было отменено, не относятся к этой категории. После отмены постановления они удерживаются в государственном бюджете без достаточного правового основания, поэтому лицо имеет право требовать их возврата путем подачи иска.

Учитывая эти выводы, Хмельницкий городской районный суд постановил взыскать из Государственного бюджета Украины в пользу истца 17 тыс. грн необоснованно удержанных (удержанных) средств, а также 1 331,20 грн уплаченного судебного сбора.

Новини.LIVE сообщали, что мужчина не смог оформить отсрочку из-за временного сбоя в приложении "Резерв+" и государственных реестрах, а после обращения в ЦНАП, по словам адвоката, был мобилизован. В настоящее время законность его призыва оспаривается в суде. В то же время в Минобороны предупреждали пользователей о временных технических работах в приложении и рекомендовали заранее загружать военно-учетные документы.

Новини.LIVE также сообщали, что после уплаты штрафа через приложение "Резерв+" некоторые военнообязанные вновь получали уведомления о том, что находятся в розыске. Юристы пояснили, что это может быть следствием технического сбоя или неправомерных действий ТЦК, если основанием является то же самое нарушение. В таких случаях они советуют обратиться в службу технической поддержки "Резерв+", подать заявление в ТЦК, а при необходимости — обжаловать ситуацию в суде.