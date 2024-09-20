В центре Тернополя мужчины пели русские песни — их передали в ТЦК

Мужчины, которые пели по-русски. Фото: скриншот с видео

В Тернополе мужчины пели русские песни в общественном месте в центре города. Женщина вызвала полицию, нарушителей задержали.

Об этом пишет издание от Тарнополя до Тернополя в пятницу, 20 сентября.

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Пели по-русски в Тернополе

Женщина вызвала полицию к мужчинам, которые пели на скамейке на русском. По ее словам, остальные прохожие не считались с такими песнями в центре города. На момент прибытия полиции "музыканты" успели скрыться, но их разыскали.

Правоохранители выяснили, что один из нарушителей находился в розыске, как уклоняющийся. Также под мобилизацию подпадает еще один из его друзей — обоих передали работникам ТЦК.

А третий из мужчин имел уголовное прошлое, поэтому теперь будет отвечать за совершенные правонарушения.