В центре Тернополя мужчины пели русские песни — их передали в ТЦК
В Тернополе мужчины пели русские песни в общественном месте в центре города. Женщина вызвала полицию, нарушителей задержали.
Об этом пишет издание от Тарнополя до Тернополя в пятницу, 20 сентября.
Пели по-русски в Тернополе
Женщина вызвала полицию к мужчинам, которые пели на скамейке на русском. По ее словам, остальные прохожие не считались с такими песнями в центре города. На момент прибытия полиции "музыканты" успели скрыться, но их разыскали.
Правоохранители выяснили, что один из нарушителей находился в розыске, как уклоняющийся. Также под мобилизацию подпадает еще один из его друзей — обоих передали работникам ТЦК.
А третий из мужчин имел уголовное прошлое, поэтому теперь будет отвечать за совершенные правонарушения.
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