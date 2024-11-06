В Резерв+ появятся три новых типа отсрочек

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" заработают три типа отсрочек. Они появятся уже в этом месяце.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в среду, 6 ноября.

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Черногоренко отметила, что в ноябре в приложении будут:

отсрочка для людей с инвалидностью;

отсрочка для студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;

отсрочка для родителей многодетных семей

Она отметила, что отсрочки в "Резерв+" должны быть максимально простыми. Достаточно зайти в приложение, подать запрос и получить статус отсрочки, который автоматически появится в электронном военно-учетном документе.

Черногоренко добавила, что сейчас в Минобороны стремятся перевести все отсрочки в онлайн, а также сделать "Резерв+" полноценной альтернативой ТЦК.

Напомним, если в "Резерв+" у гражданина, исключенного из военного учета, указано, что он состоит на учете, это ошибка ТЦК. В таком случае нужно подать запрос на исправление информации.

Ранее в Украине заработал онлайн-сервис для рекрутинга в армию, доступный в приложении "Резерв+".