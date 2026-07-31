ТЦК пояснил, что изменится после истечения срока действия отсрочек

Военный билет, военнослужащие с документами. Фото: Ровенская ОВА, Черкасский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

После 1 августа у военнообязанных могут измениться данные в электронном военно-учетном документе (е-ВОД). В связи с этим работодатели должны обновить списки персонального военного учета. В Киевском областном ТЦК и СП также рекомендуют работникам проверить срок действия отсрочки и, при необходимости, предоставить обновленный документ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Киевского областного ТЦК и СП.

Отсрочки заканчиваются 1 августа: что нужно знать украинцам

В Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) пояснили, что 1 августа является последним днем действия отсрочки для многих военнообязанных. Верховная Рада уже поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток, поэтому по истечении действующего периода у одних граждан отсрочка перестанет действовать, а для других она будет продлена.

В связи с этим после 1 августа изменятся данные в электронном военно-учетном документе (е-ВОД), а работодатели должны будут обновить списки персонального военного учета.

Что изменится в электронном военно-учетном документе

В ТЦК напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 559 срок действия электронного военно-учетного документа не может превышать одного года с даты его формирования и срока действия отсрочки.

Поэтому после окончания отсрочки теряет силу и соответствующий электронный военно-учетный документ. После начала нового периода в э-ВОД обновится информация: у части военнообязанных сведения об отсрочке исчезнут, а у других будет указан новый срок её действия.

Какие изменения должны внести работодатели

Большинство работодателей ведут списки персонального воинского учета на основании электронного воинско-учетного документа. Именно поэтому после получения от работника обновленной распечатки е-ВОД они должны в течение пяти дней внести изменения в эти списки.

В частности, работодатель должен:

в графе 9 обновить дату и время формирования электронного военно-учетного документа;

в графе 13 указать новый срок действия отсрочки или её отсутствие.

В ТЦК также рекомендуют уведомить работников, имеющих отсрочку, о необходимости после изменения данных предоставить обновленную распечатку е-ВОД из приложения "Резерв+". При необходимости такую обязанность можно закрепить отдельным приказом и ознакомить с ним соответствующих работников.

Что нужно сделать сотрудникам

Сотрудникам, имеющим отсрочку от мобилизации, рекомендуется уже сейчас проверить ее действительность. Если после 1 августа информация в электронном военно-учетном документе изменится, необходимо предоставить работодателю обновленную распечатку е-ВОД.

После этого работодатель должен в течение пяти дней обновить списки персонального воинского учета в соответствии с внесенными изменениями.

Скриншот сообщения Киевского областного ТЦК/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Государственное бюро расследований проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв" в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине. Правоохранители проверяют возможные факты коррупции, содействия уклонению от мобилизации, превышения служебных полномочий, а также вероятные избиения и пытки военнообязанных.

Новини.LIVE также сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права применять к гражданским лицам наручники, газовые баллончики, резиновые дубинки, а также холодное или огнестрельное оружие. В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что такие действия не являются предусмотренной практикой работы центров комплектования. Там подчеркнули, что подобные случаи свидетельствуют о нарушении дисциплины отдельными военнослужащими.