Сотрудники ТЦК имеют право задерживать военнообязанных без полиции, заявил министр МВД

ТЦК могут обходиться без полиции — министр МВД назвал причину
Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право самостоятельно осуществлять мобилизационные мероприятия без участия полиции.
Об этом в интервью заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Почему ТЦК могут обходиться без полиции
Он подчеркнул, что ТЦК имеет право самостоятельно проверять документы граждан, но иногда они обращаются в Нацпол с официальными просьбами о сопровождении своих работников.
Министр отметил, что частные случаи возможного нарушения прав граждан во время мобилизации, раздуваемые медиа и враждебной пропагандой, негативно влияют на общую ситуацию и способствуют "немобилизации".
Он признал, что иногда случаются превышения полномочий с обеих сторон, но подчеркнул, что их количество незначительно.
Отвечая на вопрос о необходимости присутствия полиции во время мобилизационных мероприятий ТЦК, Игорь Клименко назвал его риторическим, подчеркнул, что каждый регион имеет свои особенности и возможности, поэтому решение об участии Нацпола в мобилизации принимается индивидуально.
Напомним, граждан, не являющихся военными, однако надевающих военную форму, могут привлечь к административной ответственности. За такое нарушение им грозит штраф до трех тысяч гривен.
Также мы сообщали, что штрафы от ТЦК можно будет оплачивать онлайн.
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