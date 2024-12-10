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ТЦК могут обходиться без полиции — министр МВД назвал причину

10 декабря 2024 06:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Сотрудники ТЦК имеют право задерживать военнообязанных без полиции, заявил министр МВД
Министр МВД Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право самостоятельно осуществлять мобилизационные мероприятия без участия полиции.

Об этом в интервью заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Он подчеркнул, что ТЦК имеет право самостоятельно проверять документы граждан, но иногда они обращаются в Нацпол с официальными просьбами о сопровождении своих работников.

Министр отметил, что частные случаи возможного нарушения прав граждан во время мобилизации, раздуваемые медиа и враждебной пропагандой, негативно влияют на общую ситуацию и способствуют "немобилизации".

Он признал, что иногда случаются превышения полномочий с обеих сторон, но подчеркнул, что их количество незначительно.

Отвечая на вопрос о необходимости присутствия полиции во время мобилизационных мероприятий ТЦК, Игорь Клименко назвал его риторическим, подчеркнул, что каждый регион имеет свои особенности и возможности, поэтому решение об участии Нацпола в мобилизации принимается индивидуально.

Напомним, граждан, не являющихся военными, однако надевающих военную форму, могут привлечь к административной ответственности. За такое нарушение им грозит штраф до трех тысяч гривен.

Также мы сообщали, что штрафы от ТЦК можно будет оплачивать онлайн.

МВД мобилизация Игорь Клименко ТЦК и СП военнообязанные

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